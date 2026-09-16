지니언스, AI 기반 K-보안 통합 플랫폼 '넥서스 프레임워크' 개발

AI 핵심 요약beta
- 지니언스가 16일 AI 보안플랫폼 넥서스 프레임워크를 공개했다.
- 과기정통부 국책과제를 완료하고 GISEC에서 첫 선을 보였다.
- NAC·ZTNA 통합해 중동 소버린 보안 공략에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사이버보안 기업 지니언스가 과학기술정보통신부 지원 국책과제를 완료하고 AI 기반 통합 보안 플랫폼 '넥서스 프레임워크'를 개발했다고 16일 밝혔다.
지니언스는 지난 2024년 7월부터 수행해온 '사이버보안 국제협력기반기술개발' 과제를 마무리했으며, 최근 두바이에서 열린 중동 대표 보안전시회 'GISEC(Gulf Information Security Expo & Conference)'에서 이 플랫폼을 첫 공개했다.
회사에 따르면 넥서스 프레임워크는 개별적으로 운영되던 다양한 보안 솔루션을 단일 플랫폼에서 효율적으로 연동·관리할 수 있는 개방형 차세대 보안 통합 플랫폼이다. 네트워크 접근제어(NAC), 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA), 통합 단말 보안 플랫폼(Insights E) 등 자사의 핵심 기술을 통합했다.
플랫폼에는 데이터 레이크하우스, AI 어시스턴트, 통합 모니터링, 이벤트 분석 기술이 구현됐다. 다양한 보안 솔루션에서 수집되는 대용량 데이터와 이벤트를 AI가 자동으로 분석·처리함으로써 위협 대응 시간을 단축하고 보안 관제 효율성을 높이는 차세대 보안운영센터(SOC) 자동화 체계를 갖췄다.
중동 지역은 핵심 인프라를 겨냥한 사이버 공격이 하루 평균 80만 건에 달한다. 공격자들이 생성형 AI를 활용해 악성코드 제작과 취약점 탐지 등을 자동화하면서 대응 속도의 중요성이 커지고 있다. 중동 국가들은 데이터와 보안 인프라의 주권을 확보하는 '소버린 사이버보안' 구축을 안보의 핵심 과제로 삼고 있다.
지니언스는 중동 각국의 보안 규제를 준수하는 현지 맞춤형 주권 보안 솔루션을 제공할 수 있게 됐다. 현재 70여 개 이상의 중동 현지 고객 레퍼런스를 보유하고 있으며, 이를 기반으로 국산 보안 솔루션들을 플랫폼에 연동해 K-시큐리티의 글로벌 진출을 주도할 계획이다.
김계연 지니언스 CTO·미국법인장은 "이번 국책과제 성과는 단일 제품 중심의 해외 진출을 넘어, 국산 보안 기술 생태계를 하나로 묶는 글로벌 플랫폼을 완성했다는 점에서 의미가 크다"라며 "지니언스가 보유한 70여 개 이상의 중동 현지 고객 레퍼런스를 기반으로 우수한 국산 솔루션들을 플랫폼에 연동해, K-시큐리티의 글로벌 시장 동반 진출을 이끄는 전초기지이자 대표 플랫폼으로서의 역할을 다할 것"이라고 포부를 밝혔다.
nylee54@newspim.com