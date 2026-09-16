'U+일상비일상의틈', 참여형 아트 플랫폼으로 재개관

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 16일 강남역 ‘U+일상비일상의틈’을 아트 플랫폼으로 재단장해 열었다.
- 신진 작가와 고객이 함께 전시·창작·커뮤니티를 즐기는 ‘Art Garage’로 꾸몄다.
- AI 관람 서비스와 작가 육성 프로그램도 도입해 예술 경험을 넓힌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 서울 강남역 복합문화공간 'U+일상비일상의틈'을 고객 참여형 아트 플랫폼으로 재단장해 16일 새롭게 문을 열었다.
2020년 개관 이후 누적 방문객 190만명을 기록한 이곳은 팝업스토어 중심에서 벗어나 신진 작가와 고객이 함께 성장하는 문화예술 플랫폼으로 전환했다. 지하 1층부터 지상 6층까지 7개 층에 전시, 창작, 커뮤니티, AI 기반 관람 서비스를 결합했다.
재개관의 핵심 콘셉트는 'Art Garage'다. 작은 차고에서 시작한 아이디어가 혁신으로 성장하듯 신진 작가가 작품을 실험하고 고객과 만나 성장할 수 있는 공간을 지향한다.
기존 갤러리가 완성된 작품 전시에 집중했다면 이곳은 창작과 성장 과정까지 고객 경험으로 확장했다. 고객은 전시 관람을 넘어 작가와의 만남, 토크와 워크숍, 작품 구매 등을 통해 창작 과정에 참여할 수 있다.
1층 로비에는 LG유플러스 임직원이 기부한 폐휴대폰 439대로 제작한 설치 작품이 상설 전시된다. 신진 작가의 작업 과정을 엿볼 수 있는 'Artist Studio', 관람객의 움직임에 반응하는 별자리 체험 공간 'Into the Stars' 등 참여형 콘텐츠도 운영한다.
유튜브와 협업한 'Shorts Runway'에서는 관람객이 하이앵글 카메라, 무빙 레일 카메라, 글램봇 등으로 촬영하면 본인이 주인공이 되는 영상이 AI 기반 편집 기술을 통해 유튜브 쇼츠 콘텐츠로 완성된다.
본격적인 관람은 6층 미디어아트 전시실에서 시작해 5층과 4층의 전시 공간, 3층의 참여형 전시실을 거쳐 2층 아트숍과 지하 1층 아트 라운지로 이어진다.
재개관 첫 전시 'CIRCLE OF GROWTH'에는 픽사 출신 아티스트 에릭 오를 비롯해 남민오, 상희, 김도은 등 네 명의 작가가 참여한다. 생성형 이미지, 데이터, VR, 게임 기술 등을 활용한 미디어아트와 인터랙티브 작품을 선보인다.
LG유플러스는 AI 기반 관람 파트너 'AI Art Mate'를 도입했다. 기존 오디오 가이드와 달리 관람객의 관심사와 예술에 대한 이해 수준을 반영해 작품별 맞춤형 해설을 제공한다.
관람객은 2층 리셉션에서 예술 취향 테스트를 거쳐 자신에게 맞는 AI Art Mate를 발급받는다. 미술을 처음 접하는 고객에게는 쉬운 설명을, 배경지식이 있는 고객에게는 작가의 맥락과 표현 기법을 중심으로 한 해설을 제공한다. 기본 정보는 참여 작가에게 제공받고 해설에는 도슨트가 직접 참여했다.
관람객은 AI Art Mate를 통해 관심 있는 작품과 관람 기록을 저장할 수 있다. 관람을 마친 뒤에는 'Art Report'를 통해 자신의 관심 작품과 예술 취향을 확인할 수 있다. AI Art Mate는 별도 애플리케이션 설치가 필요 없는 웹 기반 서비스로 LG유플러스 고객뿐 아니라 타사 고객도 이용할 수 있다.
향후 통합 앱 U+one과 연계해 음성 AI 기술을 접목하고, 스마트글래스를 통해 앰비언트 AI 기술을 적용할 계획이다.
이외에도 LG유플러스는 신진 작가 발굴과 육성을 본격화한다. 2027년 1분기에 신진 창작자 육성 오디션 프로그램 'T.A.G(태그): Teum Artist Group'을 운영해 포트폴리오 심사와 전시 미션 등을 거쳐 가능성 있는 작가를 선발할 예정이다. 선정 작가에게는 상금뿐 아니라 전시, 전문가 멘토링, 작품과 굿즈 판매, 온·오프라인 채널을 통한 작품 소개, 외부 기업 및 기관과의 협업 기회를 제공한다.
LG유플러스는 예술경영지원센터와 'AI+기술융합 오픈이노베이션' 공모를 진행 중이며 개발된 관람객 참여형 AI 콘텐츠는 개관 후속 전시에 선보일 예정이다.
문화예술NGO 길스토리와 자립 준비 청년 예술가의 작품 전시도 논의 중이며, 프리즈, 네스프레소, 서울대학교, 홍익대학교 등 문화예술·교육기관·기업과 협력해 작가 발굴과 전시, 멘토링, 커뮤니티 프로그램을 운영하고 있다.
장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "U+일상비일상의틈은 AI 기술을 활용해 누구나 쉽게 예술을 이해하고 자신의 취향과 가능성을 발견할 수 있도록 설계한 공간"이라며 "신진 작가에게는 작품을 실험하고 고객과 만나는 성장 기회를 제공하고 고객에게는 작가의 성장 과정에 참여하는 새로운 경험을 제공해 기술과 예술, 사람이 연결되는 문화예술 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com