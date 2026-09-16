LG전자, 'AI 데브콘' 개최…계열사 개발자 1500명 참여

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 15일부터 이틀간 LG AI 데브콘 2026을 열었다.
- LG 계열사 개발자 1500명이 AI 개발 사례와 노하우를 공유했다.
- LG는 webOS·노후 시스템 개선 등 AI 개발 혁신을 가속했다.
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LG CNS·유플러스 등 개발 현장 AI 적용 사례 공유
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 인공지능(AI)을 활용한 소프트웨어 개발 혁신에 속도를 낸다. webOS 개발부터 노후 시스템 개선, 콘텐츠 제작까지 LG 계열사가 실제 개발 현장에서 AI를 적용한 사례를 공유하고 개발자들의 AI 활용 역량 강화에 나섰다.
LG전자는 LG SW협의회 주관으로 15일부터 이틀간 서울 마곡 LG사이언스파크에서 'LG AI 데브콘(DevCon) 2026'을 개최했다고 16일 밝혔다. LG전자와 LG CNS, LG유플러스 등 계열사 개발자 약 1500명이 온·오프라인으로 참여했다.
LG는 2022년부터 매년 개최해 온 'LG 소프트웨어 개발자 콘퍼런스'를 올해 AI 중심으로 개편했다. 소프트웨어 개발 과정에서 AI 활용이 빠르게 확산하는 데 맞춰 기술 동향뿐 아니라 실제 개발 사례와 노하우를 공유하는 데 초점을 맞췄다.
LG전자는 독자 스마트TV 플랫폼 'webOS' 개발 과정에 AI를 적용하며 쌓은 경험과 성과를 소개했다. AI 확산에 따라 커지는 보안 위협에 대응하고 AI 서비스의 신뢰성과 투명성을 높이기 위한 관리 체계 구축 방안도 공유했다.
다른 계열사의 AI 활용 사례도 발표됐다. LG CNS는 AI를 이용해 노후 시스템을 개선한 성과를, LG유플러스는 대화형 AI 에이전트를 콘텐츠 제작에 활용한 사례를 각각 소개했다.
행사에는 엔비디아와 마이크로소프트, 구글클라우드, 아마존웹서비스(AWS), LG AI연구원의 최신 AI 기술을 체험할 수 있는 공간도 마련됐다. 기조연설에서는 AI가 바꾸는 소프트웨어 개발 방식과 피지컬 AI 기술의 발전 방향 등이 다뤄졌다.
첫날에는 LG AI연구원의 '엑사원(EXAONE)'과 AWS의 AI 개발 도구 '키로(Kiro)'를 활용해 서비스를 만드는 'LG 프롬프톤 챌린지 2026' 본선도 진행됐다. 예선을 통과한 10개 팀이 가전 설치 시뮬레이션과 기업 고객 맞춤형 제안서 작성 등 AI 서비스를 선보였다.
김동욱 LG전자 SW센터장 전무는 "개발 현장에서 축적된 AI 활용 경험과 혁신 사례를 적극 공유하며 AI 기반 개발 혁신을 가속화할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com