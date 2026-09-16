농협손해보험, '치매극복선도기업' 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- NH농협손보 5개 지역총국이 16일 치매극복선도기업 인증을 받았다.
- 임직원 치매파트너 교육과 고령 고객 응대 가이드라인을 적용했다.
- 농협손보는 치매 친화 금융 확대와 시니어 보험 강화를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 지난 7~8월 부산·대전·대구·경남·충남세종 등 전국 5개 지역총국이 '치매극복선도기업' 인증을 획득했다고 16일 밝혔다.
'치매극복선도기업'은 보건복지부 산하 중앙치매센터가 주관하는 인증으로, 임직원 전체가 치매파트너 교육을 이수하고 치매 친화적인 이용 환경 조성에 앞장서는 기관에 부여된다.
인증을 받은 5개 지역총국은 지역사회 연계 캠페인을 추진하고, '안심돌봄고객 응대 가이드라인'을 적용해 고령 고객을 위한 표준화된 보험서비스를 제공하고 있다. 이를 통해 고령 고객과의 소통을 강화하고 금융 피해 예방과 고객 보호에도 나설 계획이다.
이번 인증은 NH농협금융지주가 그룹 차원에서 추진하는 '농협금융 안심돌봄 프로젝트'의 하나다. 농협손보는 앞으로도 계열사와 협업해 치매 친화 금융 활동을 확대할 방침이다.
송춘수 농협손해보험 대표이사는 "이번 인증과 현장 가이드라인 배포는 고객에게 신뢰받는 안심 동반자로 거듭나기 위한 노력"이라며 "농협금융의 안심돌봄 기조에 맞춰 치매 친화적 금융 인프라를 확충하고 돌봄 사각지대를 해소하는 상품을 선보이겠다"고 말했다.
한편 농협손보는 농협금융 통합 시니어 브랜드 '올원더풀'을 적용한 'NH올원더풀365간병인보험'을 판매하고 있다. 간병비 보장기간 확대와 간병인 지원 서비스 등을 통해 고령 고객 대상 보장을 강화했다.
yunyun@newspim.com