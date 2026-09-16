교보생명, 우수고객 350명 초청 '살롱 드 교보' 개최

AI 핵심 요약beta
- 교보생명이 10일 우수고객 350명 초청해 공연했다.
- 광화문 본사서 정가와 한국 가곡을 선보였다.
- 예술문화 프로그램으로 고객 서비스 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명이 우수고객을 초청해 우리 전통음악인 정가와 한국 가곡을 한 무대에서 선보였다.
교보생명은 지난 10일 서울 종로구 광화문 본사 대산홀에서 우수고객 350여 명을 초청해 강연 콘서트 '살롱 드 교보, 시와 정가, 가을을 노래하다'를 개최했다고 16일 밝혔다.
'살롱 드 교보'는 전문 해설과 라이브 연주를 결합한 교보생명의 예술문화 프로그램으로, 우수고객 대상 '노블리에 서비스'의 하나다. 미술과 건축, 클래식, 영화, 국악 등 다양한 분야의 콘텐츠를 해설과 공연으로 선보이고 있다.
이번 공연은 조선시대 사대부들이 시를 노래로 즐기던 '정가'와 한국 가곡을 한자리에서 선보이는 크로스오버 무대로 꾸며졌다. 고전 시조와 윤동주의 시 등에 정가 선율을 입혀 현대적으로 재해석하고, 해금과 바리톤의 가곡 협연도 마련했다.
공연은 박경애의 해설과 함께 2부로 진행됐다. 1부 '옛 시, 노래가 되다'에서는 정통 정가를 비롯해 윤동주의 시에 곡을 붙인 '별 헤는 밤', 김상용의 시를 노래한 '사랑 거짓말이' 등을 선보였다.
2부 '오늘의 시, 노래로 피다'에서는 바리톤과 해금의 협연으로 '님이 오시는지', '내 맘의 강물' 등 한국 가곡을 들려줬다. 대금과 소금, 타악, 피아노 등이 어우러진 연주도 함께 펼쳐졌다.
교보생명은 고객의 라이프스타일과 취향을 고려한 예술문화 프로그램을 운영하며 우수고객 대상 서비스를 강화하고 있다.
이달 초 서울 예술의전당에서는 지휘자 정명훈과 피아니스트 선우예권, KBS교향악단이 함께한 '노블리에 콘서트'를 열었다. 대전 예술의전당에서는 클래식과 팝페라, 뮤지컬 넘버를 결합한 '포유 콘서트'를 선보였다.
교보생명 관계자는 "정가와 가곡이 어우러진 색다른 무대를 통해 고객들에게 새로운 감동을 전하고자 했다"며 "앞으로도 다양한 예술문화 콘텐츠를 통해 차별화된 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com