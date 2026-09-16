교원 빨간펜, 학습지 선생님 역량 강화 '성장 캠퍼스' 운영

AI 핵심 요약beta
- 교원 빨간펜이 16일 선생님 역량강화 프로그램을 운영했다.
- 빨간펜은 회원 학습 이해와 상담 역량을 높였다.
- 온·오프라인 교육과 강연으로 전문성을 키웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 교원 빨간펜은 빨간펜 선생님의 역량 강화를 위한 프로그램 '성장 캠퍼스'를 운영한다고 16일 밝혔다.
빨간펜 선생님의 역할을 학습 상품 안내를 넘어 회원의 학습 상태와 성향을 이해하고 학부모에게 최적의 성장 방향을 제시할 수 있는 교육 파트너로 확대하고 있다. 이를 위해 '성장 캠퍼스'를 마련해 기존 교육 프로그램을 개편하고, 표준 교육 콘텐츠를 새롭게 구축했다.
'성장 클래스'는 학부모 상담과 회원 관리에 필요한 기본 역량부터 교육 파트너로서 필요한 전문성을 단계적으로 높일 수 있도록 지원한다.
교육·육아·학습 코칭 노하우 등을 담은 온·오프라인 교육 콘텐츠와 전문가 초청 강연 등을 제공해 다양한 분야의 지식을 습득할 수 있도록 기회를 마련한다. 이와 함께 현장 사례를 공유하며 피드백을 나누는 과정도 준비했다.
교원 빨간펜 관계자는 "교육 환경이 빠르게 변화하면서 아이들에게 요구되는 역량도 단순 지식 습득을 넘어 스스로 생각하고 판단하는 역량이 중요해지고 있다"라며 "아이마다 다른 특성과 성장 과정을 이해하고 학부모에게 적절한 교육 방향을 제시할 수 있는 빨간펜 선생님의 역할이 중요해진 만큼 지속 성장할 수 있는 다양한 기회를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
tack@newspim.com