SK 구성원 672명, 현장 문제 AI로 풀었다…'AI 해커톤' 개최

AI 핵심 요약beta
- SK그룹이 16일 2026 SK AI 해커톤을 마쳤다.
- 39개 계열사 672명이 271개 팀을 꾸렸다.
- 우수 솔루션은 실제 업무 적용도 검토한다.
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SK이노베이션 '자율실험 AI 에이전트' 대상…현장 적용 검토
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK그룹이 구성원들이 직접 현장의 문제를 인공지능(AI)으로 해결하는 '2026 SK AI 해커톤'을 마쳤다. 올해는 39개 계열사에서 672명이 참여해 271개 팀을 꾸렸으며, 우수 솔루션은 실제 업무 현장에 적용하는 방안도 검토한다.
SK는 그룹 교육 플랫폼 마이써니(mySUNI)가 주관한 '2026 SK AI 해커톤'을 마무리했다고 16일 밝혔다. SK AI 해커톤은 그룹 내 다양한 현안을 AI 기반 전환(AX)으로 해결하기 위해 2021년 시작돼 올해로 6년째를 맞았다.
올해 행사는 'AI 솔루션 리그'와 'AI 아이디어 리그'로 나눠 진행됐다. 솔루션 리그는 2~3명의 구성원이 팀을 꾸려 현장의 문제나 새로운 사업 아이디어를 발굴하고 AI를 활용해 실제 작동하는 서비스로 구현하는 방식이다. 아이디어 리그에서는 이미 업무 현장에 적용하고 있는 AI 활용 사례 735건을 심사했다.
특히 솔루션 리그에는 39개 계열사에서 672명의 구성원이 271개 팀으로 참가했다. 약 한 달 반 동안 예선과 본선을 거쳐 선발된 10개 팀은 지난 14일부터 이틀간 프로젝트를 고도화해 최종 경쟁을 펼쳤다.
심사는 AI 기업 대표와 대학교수 등 외부 전문가 5명이 각각 15억원 규모의 가상 투자금을 유망한 프로젝트에 배분하는 방식으로 진행됐다.
대상은 SK이노베이션 구성원 3명으로 이뤄진 'SynthOS' 팀이 차지했다. 이들은 새로운 소재나 원료를 개발할 때 필요한 반복 실험을 AI가 계획 수립부터 최적화까지 스스로 수행하는 AI 에이전트를 개발했다. 자율실험실에서 AI가 실험을 설계하고 노하우를 축적할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.
마이써니는 해커톤에서 나온 아이디어가 일회성 경연에 그치지 않도록 결선 진출 솔루션의 실제 업무 적용 가능성을 관련 실무부서와 검토할 계획이다.
박상규 마이써니 총장은 "참가자들이 짧은 시간에도 AI를 활용해 완성도 높은 에이전트와 서비스를 구현했다"며 "구성원들이 앞으로 SK에 필요한 다양한 AX를 이끄는 역할을 하길 기대한다"고 말했다.
mkyo@newspim.com