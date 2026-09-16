현대차그룹, 美서 상품성 호평…"럭셔리 브랜드와 격차 좁혀"

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 16일 미국서 상품성 평가를 높게 받았다.
- 카버즈는 팰리세이드·텔루라이드의 경쟁력을 주목했다.
- 현대차그룹은 판매와 하이브리드 수요도 늘었다.
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제네시스·현대차·기아, J.D.파워 만족도서 프리미엄 브랜드 추격
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 현대자동차그룹이 미국 자동차 시장에서 상품성과 고객 만족도를 바탕으로 전통적인 럭셔리 브랜드와의 격차를 빠르게 좁히고 있다는 평가를 받았다.
현대차그룹은 미국 자동차 전문매체 카버즈(CarBuzz)가 최근 현대차·기아·제네시스의 상품성과 제조 경쟁력을 집중 조명했다고 16일 밝혔다.
카버즈는 현대차 팰리세이드 하이브리드를 시승한 뒤 부드러운 승차감과 정숙성 등을 높이 평가했다. 특히 고가의 럭셔리 스포츠유틸리티차량(SUV)과 비교해도 상품성 측면에서 차이를 찾기 어렵다고 평가했다.
팰리세이드와 기아 텔루라이드에 대해서는 디자인과 안락함, 연료 효율성, 가격 경쟁력을 두루 갖춘 모델이라고 소개했다.
카버즈는 글로벌 시장조사업체 J.D.파워의 '자동차 상품성 만족도 조사(APEAL)' 결과도 인용했다. APEAL은 신차 구매 고객을 대상으로 디자인과 성능, 편안함, 기술 경험 등에 대한 만족도를 평가하는 조사다.
최근 5년간 데이터를 보면 제네시스는 869~886점의 점수를 기록했다. 카버즈는 제네시스가 일부 조사에서 메르세데스-벤츠와 렉서스, 아우디, 볼보 등 주요 럭셔리 브랜드보다 높은 점수를 기록했다고 소개했다.
현대차와 기아도 850점 안팎의 점수를 유지했다. 2026년 기준 현대차는 858점, 기아는 857점을 기록했다.
카버즈는 현대차그룹이 높은 수준의 실내 품질과 사용자 인터페이스, 정숙성 등을 상대적으로 합리적인 가격대에 제공하면서 프리미엄 브랜드와의 상품성 격차를 줄이고 있다고 분석했다.
제조 경쟁력도 강점으로 꼽혔다. 현대차그룹이 인공지능(AI) 기반 로보틱스와 생산 자동화 기술에 대한 투자를 확대하고, 보스턴다이내믹스와 함께 제조 효율성과 생산 유연성을 높이는 전략을 추진하고 있다는 점을 주목했다.
현대차그룹이 자체 철강 생산 역량을 보유한 점도 원자재 가격 변동에 대응하고 제조 비용을 안정적으로 관리하는 요인으로 평가했다.
미국 시장 판매도 증가세를 이어가고 있다. 카버즈에 따르면 현대차와 기아는 올해 상반기 미국에서 전년 동기 대비 3% 증가한 92만383대를 판매했다.
특히 하이브리드 판매량은 같은 기간 22만5321대로 전년 동기 대비 65.5% 증가했다. 카버즈는 하이브리드와 전기차, 내연기관차를 아우르는 제품 포트폴리오가 시장 수요 변화에 대응하는 데 기여하고 있다고 분석했다.
heoneykim@newspim.com