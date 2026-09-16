행정·공공시스템 50개 민간 클라우드로 옮긴다…내년 1분기까지 전환

AI 핵심 요약beta
- 정부가 16일 행정·공공정보시스템 50개를 민간 클라우드로 옮기기 시작했다.
- 기관 누리집과 단순 정보서비스를 우선 선정해 2027년 1분기까지 전환한다.
- 행안부는 이전비와 이용료를 지원해 서비스 중단을 최소화한다.
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2030년 국정자원 폐쇄 맞춰 단계적 이전
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 올해 50개 행정·공공정보시스템을 시작으로 민간 클라우드 이전을 본격화한다. 우선 기관 누리집과 단순 정보제공형 서비스 등을 선정해 내년 1분기까지 순차적으로 전환한다.
행정안전부는 민간의 기술과 물리적·인적 자원을 적극 활용하기 위해 올해 50개 행정·공공정보시스템을 민간 클라우드로 이전한다고 16일 밝혔다.
이번 조치는 지난 2월 국가인공지능전략위원회가 발표한 'AI정부 인프라 거버넌스·혁신 추진방향'에 따른 것이다.
정부는 민간 역량을 활용해 정부·공공부문의 데이터센터 안전관리 체계를 강화하고, 2030년까지 국가정보자원관리원(국정자원) 폐쇄에 맞춰 정보시스템을 단계적으로 이전할 계획이다.
특히 현재 운영 중인 시스템 가운데 민간 클라우드 환경으로 신속하게 전환할 수 있는 시스템을 우선 이전한다.
이에 행안부는 별도의 정보화전략계획(ISP)을 수립하지 않고도 빠르게 이전할 수 있는 기관 누리집과 단순 정보제공형 서비스 등 50개 정보시스템을 우선 선정했다. 이들 시스템은 2027년 1분기까지 순차적으로 민간 클라우드로 이전한다.
이전 과정에서는 사전 테스트와 안정화 기간을 거쳐 서비스 중단에 따른 국민 불편을 최소화한다. 행안부는 '끊김 없는 서비스' 제공을 최우선으로 고려한다는 방침이다.
민간 클라우드로 시스템을 이전하는 기관의 재정 부담도 지원한다. 행안부는 시스템 이전 비용과 함께 전환 이후 2027년까지 민간 클라우드 이용료를 지원할 계획이다.
내년에는 국가정보원의 국가망보안체계가이드라인(N2SF)에 따른 정보시스템 보안등급(C·S·O) 등을 고려해 민간 클라우드 이전 대상 시스템을 추가로 선별한다. 관계기관 협의를 거쳐 이전 대상도 지속적으로 확대할 예정이다.
황규철 행안부 인공지능정부실장은 "무엇보다 국민이 이용하는 서비스에 불편함이 없도록 '끊김 없는 이전'에 최선을 다하겠다"며 "민간의 전문성을 더해 더욱 빠르고 편리한 행정 서비스를 제공하는 기반을 마련하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com