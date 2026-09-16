삼성전자, 기후산업박람회서 히트펌프·데이터센터 냉각 솔루션 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 16일 에너지 절감 솔루션을 선보였다.
- 18일까지 부산 박람회서 가전·HVAC 기술을 전시했다.
- 히트펌프와 스마트싱스로 주거·산업 효율을 높였다.
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플랙트그룹과 AI 데이터센터·스마트빌딩 HVAC 솔루션 공개
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 인공지능(AI)과 고효율 가전을 결합한 에너지 절감 솔루션을 선보인다. 가정용 가전부터 히트펌프, AI 데이터센터와 대형 빌딩의 냉난방공조(HVAC)까지 에너지 관리 기술을 주거·상업·산업 영역으로 확대한다.
16일 삼성전자는 오는 18일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2026 기후산업국제박람회'에 참가한다고 밝혔다. 약 270㎡ 규모의 전시관을 마련해 가정과 상업시설, 산업현장에서 활용할 수 있는 에너지 절감 기술을 소개한다.
전시에서는 고효율 히트펌프 솔루션 'EHS 올인원'을 전면에 내세운다. 하나의 실외기로 냉방과 난방, 온수를 모두 제공하는 제품으로, 에어컨과 보일러를 각각 설치하는 기존 방식보다 설치 공간을 줄일 수 있다. 스마트싱스 앱을 이용한 원격 모니터링과 기업용 통합 관리 기능도 지원한다.
공기열과 전기를 이용해 난방과 온수를 공급하는 'EHS 히트펌프 보일러'도 함께 전시한다. 삼성전자는 난방 분야의 전기화 수요에 대응해 국내 히트펌프 시장 공략을 확대하고 있다.
기업간거래(B2B) 분야에서는 지난해 인수한 플랙트그룹과 협력한 HVAC 제품군을 공개한다. AI 산업 성장으로 데이터센터의 발열 관리 중요성이 커지는 가운데 AI 데이터센터 냉각을 비롯해 첨단 산업단지와 대형 빌딩에 적용하는 중앙공조 솔루션을 소개한다.
스마트 빌딩의 에너지 관리 기술도 선보인다. 기업용 플랫폼 '스마트싱스 프로'를 활용해 여러 상업시설의 전력 사용량을 실시간으로 확인하고 제어하는 방식이다.
가정에서는 냉장고와 세탁기, 에어컨, 식기세척기, 인덕션 등 에너지소비효율 1등급 가전과 스마트싱스 기반 'AI 절약모드'를 소개한다. AI로 가전 상태를 분석하는 원격진단과 최대 7년간 제공하는 소프트웨어 업데이트 서비스도 전시한다.
임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 "고효율 가전부터 AI 데이터센터와 스마트 빌딩용 HVAC 솔루션까지 삼성전자의 종합 에너지 절감 역량을 보여주는 자리"라고 말했다.
mkyo@newspim.com