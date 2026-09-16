한국치안산업진흥협회, 첨단 치안산업 육성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 한국치안산업진흥협회가 15일 창립총회를 열고 출범했다.
- 초대 회장에는 조현민 한진 사장이 선임했다.
- 협회는 치안기술 실증·사업화와 해외진출을 지원한다.
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조현민 한진 사장 초대 회장 선임…산업계·학계·연구기관 참여
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI와 로보틱스, 지능형 CCTV, 사이버보안 등 첨단 기술을 치안산업과 연계하고 관련 기업의 사업화 및 해외시장 진출을 지원하기 위한 한국치안산업진흥협회가 출범했다.
한국치안산업진흥협회는 지난 15일 스탠포드호텔서울에서 창립총회를 개최하고 적인 활동에 들어갔다. 초대 회장에는 조현민 한진 사장이 선임됐다.
이번 협회 출범은 첨단 기술의 치안 현장 도입이 확장되는 가운데 공공 부문의 치안 수요와 민간 기업이 보유한 기술을 연결하고, 관련 산업의 성장 기반을 체계적으로 구축하기 위해 추진됐다.
창립총회에는 조현민 한진 사장과 박희찬 에이션패션 대표이사, 배성준 네이버클라우드 전무, 김홍일 케이유니콘인베스트먼트 대표, 이상택 메쎄이상 부사장, 박광영 숭실대학교 교수 등 산업계와 학계, 연구기관 관계자들이 참석했다.
총회에서는 설립취지문과 정관 채택, 사업계획 및 예산 승인, 주사무소 소재지 결정, 초대 임원 선임 등 협회의 조직 구성과 향후 운영에 필요한 주요 안건이 의결됐다.
협회는 앞으로 치안산업 실태조사 및 정책연구를 통해 산업 기반을 분석하고, 공공 치안 수요와 민간 첨단 기술을 연계한 연구와 실증, 사업화 지원에 나설 예정이다.
또한 회원사 권익 증진과 국내외 판로 개척을 추진한다. 치안산업 전문 인력 양성과 책임 있는 치안 기술 활용 문화 조성을 통해 산업의 지속적인 성장 기반을 마련할 계획이다.
특히 경찰과 기업, 대학, 연구기관이 참여하는 산·학·연 협력 체계를 구축해 기술 개발에서 현장 실증과 사업화, 해외 시장 진출까지 이어지는 치안산업 생태계를 조성하는 데 중점을 둘 방침이다.
조현민 초대 회장은 "국민이 누리는 평온한 일상을 지키기 위해서는 예측하기 어려운 다양한 위협에 선제적으로 대비해야 하며, 이를 위해 치안 현장의 역량과 첨단 기술·산업의 뒷받침이 함께 필요하다"고 밝혔다.
이어 "공공의 치안 역량과 민간의 기술 기술을 연결하는 가교 역할을 통해 연구·개발과 전문 인력 양성, 제도적 지원, 시장 진출을 아우르는 산업 생태계를 만들어 나가겠다"고 말했다.
한국치안산업진흥협회는 향후 치안산업 관련 기업과 전문가의 참여를 확장하고 대학 및 연구기관과의 협력을 개선해 국내 치안 기술의 연구개발과 실증, 사업화 및 해외 진출을 지원할 계획이다.
whitss@newspim.com