넷마블 '일곱 개의 대죄: Origin', 신규 영웅 '칼라' 추가

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 17일 일곱 개의 대죄: Origin에 칼라를 추가했다
- 이용자 투표 1위 멀린 등 대상으로 앙케이트 소환을 연다
- 신규 레이드와 보스 도전, 바냐 에일 축제도 선보인다
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앙케이트 소환·신규 레이드 추가
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블이 오픈월드 역할수행게임(RPG) '일곱 개의 대죄: Origin'에 신규 영웅 '칼라'를 추가한다.
넷마블은 오는 17일 '일곱 개의 대죄: Origin'에 신규 영웅 칼라를 추가하고 이용자 투표 결과를 반영한 '앙케이트 소환'을 진행한다고 16일 밝혔다.
칼라는 '일곱 개의 대죄: Origin'에서만 만나볼 수 있는 오리지널 캐릭터로 쌍검과 삼절곤, 건틀릿을 활용해 무기별로 다른 전투 스타일을 구사한다.
쌍검을 장착하면 바람 속성 어태커로 전투 중 세 종류의 버프를 쌓아 모든 스킬의 재사용 대기시간을 초기화하고 강화된 공격을 사용할 수 있다.
삼절곤은 바람 속성 버스터로 적에게 디버프를 부여해 바람 속성 버스트 피해를 높인다. 버스트 발동 시 팀 내 바람 속성 영웅의 치명 피해를 증가시키고 보호막을 부여한다. 건틀릿은 대지 속성 버스터로 적에게 디버프를 부여하고 아군의 일반 스킬 피해를 높인다.
넷마블은 이번 업데이트부터 다음 달 7일까지 이용자 투표를 통해 선정된 영웅을 대상으로 '앙케이트 소환'도 진행한다. 지난달 26일부터 진행된 투표 결과 멀린이 1위, 엘리자베스가 2위, 데이지가 3위를 기록했으며 해당 영웅과 전용 코스튬을 획득할 수 있는 픽업 소환이 열린다.
신규 레이드 '페르젠 광산'도 추가된다. 페르젠 광산은 '타라니스의 성지', '심층 거미굴'에 이은 세 번째 레이드 콘텐츠로 공략을 통해 별의 파편과 신규 장비 등을 획득할 수 있다.
고난도 전투 콘텐츠 '보스 도전'에는 '침식 에인션트 드래곤'의 초월 난이도가 추가된다. 공략 시 초월 제련과 각인에 필요한 재료를 얻을 수 있다.
원작 이야기를 게임에서 체험할 수 있는 신규 퀘스트 '성기사의 검'도 선보인다. 바냐 마을에 꽂힌 성기사의 검으로 위기에 빠진 마을을 멜리오다스가 구하는 이야기를 다루며 성기사 길선더와 멜리오다스의 재회 등 원작의 주요 장면이 등장한다.
넷마블은 오는 17일부터 다음 달 23일까지 '바냐 에일 축제'도 진행한다. 이용자는 이벤트 퀘스트와 에일을 따르는 미니게임 등에 참여해 획득한 이벤트 재화를 찬란한 각인의 인장, 초월 각인석, 초월 제련석 등 성장 재화로 교환할 수 있다.
'일곱 개의 대죄: Origin'은 플레이스테이션5와 PC 스팀, 구글플레이, 애플 앱스토어에서 서비스되고 있다.
flurry327@newspim.com