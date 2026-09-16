플래티어 '젠서 GEO', CJ제일제당·하이트진로음료 자사몰 도입

AI 핵심 요약beta
- 플래티어가 16일 젠서 GEO를 국내 소비재 자사몰에 도입했다고 밝혔다.
- CJ제일제당과 하이트진로음료 등에서 생성형 AI 인용을 지원했다.
- 기존 상품 데이터를 구조화해 대화형 검색 대응을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기존 상품페이지 활용해 설명문·질의응답·구조화 데이터 보강
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 버티컬 인공지능(AI)·디지털전환(DX) 솔루션 기업 플래티어의 생성형 검색 최적화(GEO) 서비스 '젠서 GEO(genser GEO)'가 국내 소비재 브랜드 자사몰에 도입되고 있다.
16일 플래티어에 따르면 현재 젠서 GEO는 CJ제일제당과 하이트진로음료, 로저나인(골프넛츠) 등의 자사몰에 적용돼 운영 중이다.
생성형 검색 최적화(GEO)는 생성형 AI가 상품 정보를 이해하고 관련 질문에 답변할 때 자사 페이지를 인용할 수 있도록 상품 데이터를 구조화하는 방식이다. 최근 검색 방식이 키워드 중심에서 대화형 AI 질의로 확대되면서 생성형 AI 검색 환경에 대응하려는 기업 수요가 늘고 있다는 게 회사 측 설명이다.
플래티어는 기존 자사몰의 상품 설명이 긴 이미지 형태로 구성된 경우 AI 크롤러가 읽을 수 있는 텍스트가 부족하고, 기계가 해석할 수 있는 구조화 데이터가 갖춰지지 않은 사례가 있다고 설명했다.
젠서 GEO는 기존 상품 정보를 기반으로 AI가 이해할 수 있는 설명문과 질의응답, 구조화 데이터를 생성해 기존 상품 페이지에 적용할 수 있도록 지원한다. 별도의 페이지를 새로 구축하지 않고 기존 상품 페이지와 데이터를 활용할 수 있다는 설명이다.
회사는 여러 상품 페이지에 동일한 기준으로 콘텐츠를 생성하고, 원문에서 확인된 정보를 바탕으로 표현을 점검하는 방식도 적용하고 있다. 이를 통해 근거가 확인되지 않은 효능이나 과장된 표현이 포함되지 않도록 업종별 표현 기준에 따라 콘텐츠를 검토한다고 설명했다.
서비스 적용 이후에는 특정 상품에 대한 질문에서 브랜드와 상품 페이지가 생성형 AI 답변에 어떻게 언급되고 인용되는지 반복 측정한다. 이후 측정 결과를 다시 콘텐츠 개선에 반영하는 '생성-측정-분석-재반영' 방식으로 운영한다.
플래티어는 AI 대화형 탐색 서비스 '젠서 디스커버리(genser Discovery)'에 축적된 고객 질문 유형을 젠서 GEO의 측정 질문 설계에 활용하는 방안도 추진하고 있다.
유민수 플래티어 AI CX SaaS 사업본부장은 "AI가 답을 대신 골라 주는 환경에서는 상품이 좋은 것과 상품이 발견되는 것은 별개의 문제"라며 "업종과 규모가 다른 자사몰에 같은 방식이 적용되고 있다는 점에서 GEO가 일부 대형사만의 과제가 아님을 보여준다"고 말했다.
이어 "국내 소비재 브랜드에 이어 일본에서도 서비스를 제공하고 있으며, 이커머스뿐 아니라 의료처럼 표현 기준이 엄격한 분야에서도 문의가 이어지고 있다"며 "업종과 국가를 넓혀 적용 사례를 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.
한편 플래티어의 에이전틱 커머스 플랫폼 '젠서(genser)'는 응용프로그램 인터페이스(API) 형태의 '젠서 서치(genser Search)', 사용자 인터페이스(UI)를 함께 제공하는 '젠서 디스커버리', AI 검색엔진에 상품 정보가 인용될 수 있도록 지원하는 '젠서 GEO'로 구성된다. 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 기본으로 필요에 따라 구축형으로도 제공된다.
winter1004@newspim.com