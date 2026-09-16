한화생명, 전국 29개 영업현장 순회…소비자보호 강화

AI 핵심 요약beta
- 한화생명이 16일 영업현장 고객신뢰 PLUS 데이를 시작했다.
- CCO 주관으로 다음 달 말까지 전국 29곳을 순회했다.
- 소비자보호 정책 공유와 완전판매 점검을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명이 금융소비자보호 실천력을 높이고 완전판매 문화를 정착시키기 위해 전국 영업현장을 직접 찾는다.
한화생명은 지난 15일부터 다음 달 말까지 최고고객책임자(CCO) 주관으로 '영업현장 고객신뢰 PLUS 데이'를 운영한다고 16일 밝혔다.
이번 프로그램은 소비자보호 강화가 필요한 고객 접점 조직을 대상으로 관련 정책과 감독 방향, 최근 민원 처리 동향 등을 공유하고 현장의 소비자보호 실행력을 높이기 위해 마련됐다.
교육에서는 금융소비자보호 정책과 감독 방향을 비롯해 6대 판매준칙과 설명의무 준수 등 완전판매 실천의 중요성을 다룬다. 금융감독원 민원 사례를 토대로 주요 민원 발생 원인과 예방 방안도 공유한다.
순회 교육 대상은 한화생명금융서비스와 라이프랩 지역단, 콜센터, 손해사정 조직, 제휴 법인보험대리점(GA) 사업부 등 총 29개 기관이다. 각 자회사 GA의 CCO와도 협업해 소비자보호 문화를 확산할 계획이다.
현장 소통도 병행한다. 민원 대응 과정에서 겪는 애로사항과 개선 의견을 듣고 이를 소비자보호 제도와 업무 프로세스 개선에 반영할 예정이다.
한화생명은 외부 전문가와 고객 의견을 활용한 소비자보호 체계도 운영하고 있다. 지난 4월 출범한 '고객신뢰 PLUS 자문위원회'를 통해 소비자 권익 보호 관련 주요 사안을 점검하고 개선 과제를 발굴하고 있다.
지난 7월부터는 320명 규모의 고객패널을 운영하며 상품과 서비스에 대한 의견을 수렴해 관련 부서와 공유하고 있다. 영업현장에서는 완전판매 준수 여부에 대한 점검도 이어가고 있다.
최재덕 한화생명 소비자보호실장은 "소비자보호는 고객과 가장 가까운 영업현장에서 실천될 때 진정한 의미를 갖는다"며 "현장의 소비자보호 문화를 한층 강화하고 고객이 더욱 신뢰할 수 있는 금융서비스 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com