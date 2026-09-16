[프로필] 기획처 예산실장에 김명중…'100조 민자·예타 개편' 설계자

AI 핵심 요약beta
- 기획예산처가 16일 김명중 기획조정실장을 신임 예산실장에 임명했다.
- 김 실장은 서울대와 조지아텍 출신의 행시 40회 관료다.
- 예산정책·총괄 등 요직을 거쳐 재정운용 경험을 쌓았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
100조 민간투자 발굴·예타 제도 정비 총괄
강원 경제부지사 역임…지역경제·재정성과 관리 경험도
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 기획예산처는 신임 예산실장으로 김명중 기획조정실장(59)을 임명했다고 16일 밝혔다.
1967년생인 김 신임 실장은 서울대학교 경영학과를 졸업한 뒤 미국 조지아텍 경영대학원에서 기술경영학 석사 학위를 취득했다.
행정고시 40회로 공직에 입문한 뒤 기획처의 전신인 기획재정부에서 협동조합운영과장, 국유재산정책과장, 지역경제정책과장, 법사예산과장, 예산정책과장, 예산총괄과장, 재정성과심의관 등을 거쳤다.
그는 기획재정부에서 협동조합운영과장과 지역경제정책과장, 국유재산정책과장, 홍보담당관, 법사예산과장, 예산정책과장, 예산총괄과장 등을 역임했다.
기재부가 재정경제부와 기획처로 분리된 이후에는 기획처에서 재정성과심의관과 기획조정실장을 지냈다. 특히 예산정책과장과 예산총괄과장 등 예산실 주요 보직을 거치며 정부 예산 편성과 재정 운용 전반에 대한 경험을 쌓았다.
또 향후 5년간 100조원 규모의 신규 민간투자 사업 발굴, 예비타당성조사 제도 정비 등 이재명 정부의 핵심 정책을 총괄 지휘했다.
이 밖에도 강원도 경제부지사를 맡아 지방 행정을 경험했고, 기재부 재정성과심의관을 지내며 재정사업 성과관리 업무도 담당했다.
부서 내부에서는 예산 편성과 재정 성과관리를 비롯해 지역경제 등 실무 경험과 조정 능력이 탁월하다는 평가를 받고 있다.
|PROFILE
김명중 기획예산처 신임 예산실장
|출생
|1967년
|학력
|서울대 경영학과
미국 조지아공대 기술경영학 석사
|입문
|행정고시 40회
|주요 경력
|▲기획예산처 기획조정실장
▲기획예산처 재정투자심의관
▲국정기획위원회 파견
▲기획재정부 재정성과심의관
▲강원도 경제부지사
▲기획재정부 예산총괄과장
▲기획재정부 예산정책과장
▲기획재정부 법사예산과장
▲기획재정부 홍보담당관
▲기획재정부 국유재산정책과장
▲기획재정부 지역경제정책과장
▲기획재정부 협동조합운영과장
jongwon3454@newspim.com