[중국굴기 대동맥 장강밸트를 가다] ② '일신우일신' 정신으로, 학습을 위해 태어난 로봇들

AI 핵심 요약beta
- 우한 로봇혁신센터가 14일 AI 노동자 실험을 공개했다
- 센터는 생활·산업 모사공간서 로봇을 반복 학습시켰다
- 후베이성은 기업·대학·정부 연계로 산업화에 속도를 냈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 로봇은 현장에서 배운다. 엄청난 학습량을 통해 하루가 다르게 진화한다.
9월 14일 후베이성 우한 광밸리 디지털스마트경제산업단지내 휴머노이드 로봇 혁신센터에서 마주한 장면은 로봇이 단순한 기계가 아니라 데이터를 통해 반복적으로 학습하는 'AI 노동자'로 진화하고 있음을 보여줬다.
센터 안에는 슈퍼마켓과 식당, 가정, 산업현장 등을 본뜬 다양한 실험 공간이 마련돼 있었다. 로봇이 물건을 집고 옮기거나 음식을 나르고, 정해진 공간에서 이동하는 등의 동작을 반복하면서 패턴을 익히고 있었다.
사람은 눈으로 물체의 위치를 파악하고 손의 힘을 조절하면서 자연스럽게 물건을 집는다. 하지만 로봇은 이 과정을 수많은 데이터와 알고리즘으로 학습해야 한다.
물체를 어떻게 인식하고, 어느 방향으로 손을 움직이며, 얼마나 힘을 줘야 하는지를 지속적인 학습으로 배워야 한다. "사람에게는 너무나 간단한 일이지만 로봇에게는 그렇지 않습니다. 로봇은 사람보다 훨씬 공부해야 합니다." 혁신센터 책임자는 이렇게 설명했다.
후베이성 휴머노이드 로봇 혁신센터가 전국적으로 주목받는 이유도 여기에 있다. 센터는 2025년 6월 설립된 공공 성격의 휴머노이드 로봇 연구·산업 플랫폼이다. 대학과 연구기관, 기업 등이 참여해 연구개발부터 교육, 실증, 산업 육성을 연결하는 역할을 한다.
센터가 구축한 핵심 공간 가운데 하나는 로봇 훈련을 위한 데이터 수집 구역이다. 슈퍼마켓과 식당, 공장 등 실제 생활과 산업현장을 모사한 환경에서 로봇의 동작을 반복적으로 훈련한다.
동행한 후베이성 관계자는 이곳에서만 하루 평균 약 2만4000개의 유효 데이터를 생성할 수 있다고 소개했다. 단순히 로봇의 움직임을 보여주는 전시장이 아니라 로봇이 실제 환경에서 행동하는 방법을 학습시키는 일종의 '로봇 학교'인 셈이다.
전시된 로봇들의 이름도 독특했다. '신농', '다좡(노동자)', '톈원', '추바오', '광쯔', '징추' 등이다.
추바오는 달리고 넘어졌다가 다시 일어나는 동작을 선보였다. 톈원은 정교한 손동작을 강조한다. 다른 로봇들은 슈퍼마켓이나 의료시설 등에서 필요한 작업을 수행하는 방식으로 시연됐다.
이날 후베이 로봇 혁신센터 현장에서 특히 인상적이었던 것은 로봇의 동작들이 불과 한 달 전인 8월 베이징의 세계로봇대회와 세계휴머노이드로봇운동회에서 봤던 전시보다 훨씬 자연스러워졌다는 점이다.
"로봇 기술 진화는 하루하루가 다르다"는 말이 무색하지 않다. 2026년 5월 허난성 정저우에서 접했던 휴머노이드 로봇 전시와 비교해도 로봇의 손동작이 또다시 눈에 띄게 정교해졌다. 중국은 정부의 지원 및 독려에 힘입어 기업과 대학, 개인이 혼연일체가 돼 로봇 산업 선진화를 향해 내달리고 있다.
로봇 혁신센터 현장 책임자는 "후베이성의 로봇 산업 전략은 기술 개발과 산업화를 동시에 추진하는 것이다"고 뉴스핌 기자에게 소개했다. 현재 후베이성에는 휴머노이드 로봇 관련 기업 140여 개가 산업사슬을 형성하고 있다는 설명이다.
부품 기업부터 완제품 기업까지 공급망을 구축하고 있으며, 이 가운데 60% 이상이 광구(광밸리) 산업단지에 집중돼 있다고 현장 책임자자는 강조했다.
후베이성 우한의 광밸리에는 100억 위안 규모의 휴머노이드 로봇 산업 투자펀드도 조성돼 있다. 의료와 요양, 제조업, 문화·관광 등 다양한 분야에서 로봇의 실제 적용 사례를 발굴하고 기술의 사업화를 지원하기 위한 것이다.
중국이 겨냥하는 것은 더 이상 '잘 걷고, 잘 뛰는 로봇'이 아니다.
로봇이 사람처럼 주변 환경을 이해하고 판단한 뒤 실제 일을 수행하는 단계다. 이를 위해서는 하드웨어만큼이나 데이터와 AI 모델, 센서, 정밀한 손, 동작 제어 기술이 중요하다.
후베이성의 산업 생태계는 이 모든 요소를 한 지역에 모으는 데 집중하고 있다. 연구기관에서는 기술을 개발하고, 기업은 부품과 완제품을 만든다.
혁신센터에서는 로봇을 훈련시키고, 지방정부는 자금을 지원하고 시장을 뒷바침한다. 산업단지에서는 이를 실제 생산과 서비스 현장으로 연결한다. 중국 로봇 산업의 가장 큰 특징과 경쟁력은 바로 이 '초연결'에 있다.
중앙정부가 방향을 제시하면 지방 성과 시 정부는 경쟁적으로 산업 인프라를 조성한다. 기업들은 정책 지원을 발판으로 기술 개발과 시장 확보에 나선다. 각 지역이 서로 경쟁하면서도 국가 전체로 보면 로봇 산업이 거대한 협력 생태계를 만들어가는 구조다.
센터에서 만난 로봇은 아직 완벽한 인간의 모습과는 거리가 있었다. 걷는 속도도 사람에 비해 느리고, 복잡한 환경에서는 작동에 여전히 제한이 있다.
하지만 겉으로 눈에 보이는 것이 전부가 아니다. 혁신센터는 로봇을 단순히 보여주는 일을 하는 게 아니었다. 끊임없이 움직이게 하고, 데이터를 모으고, 다시 학습시키고, 실제 산업과 생활공간에 투입하기 위한 작업을 하는 것이다.
후베이성 장강 중류 도시 우한시 광밸리의 현장에서 만난 로봇 업체 관계자는 우리의 모토는 "사람과 같은 진정한 노동자를 만드는 것"이라고 말했다. 말 그대로 이 회사는 로봇에게 손놀림 하나하나부터 인간의 노동을 가르치는 실험에 열중하고 있었다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com