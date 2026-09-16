우리카드, 추석 앞두고 취약계층 어르신 100가구에 '행복 꾸러미' 전달

AI 핵심 요약beta
- 우리카드는 15일 창신2동 어르신 100가구에 꾸러미를 전달했다.
- 추석 맞아 ESG 경영 일환으로 나눔 행사를 진행했다.
- 햇반·라면 등 식료품과 생활용품을 담아 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리금융그룹 계열사인 우리카드는 추석을 앞두고 서울 종로구 창신2동 취약계층 어르신 100가구에 '행복 꾸러미'를 전달했다고 16일 밝혔다.
이번 행사는 ESG 경영의 일환으로 마련됐다. 우리카드는 이달 15일 '1사 1동' 결연을 맺은 창신2동 주민센터에서 이인복 우리카드 경영지원본부장과 오연희 창신2동장이 참석한 가운데 명절 식료품과 생필품으로 구성된 행복 꾸러미를 전달했다.
행복 꾸러미는 햇반, 라면, 즉석국, 김치볶음 등 간편식과 양치도구, 로션 등 생활용품으로 구성됐다.
우리카드는 2018년 12월 창신2동과 결연을 맺은 이후 가정의 달과 명절, 연말 등 주요 시기마다 지역 주민을 위한 나눔 활동을 이어오고 있다.
우리카드 관계자는 "지역 어르신들이 따뜻한 명절을 보내는 데 작은 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회의 어려운 이웃을 살피고 실질적인 도움이 될 수 있는 활동을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com