철도·버스·택시 한 앱에서 예약·결제…강릉 ITS에 K-MaaS 적용

AI 핵심 요약beta
- 대광위는 16일 강릉 ITS 총회용 K-MaaS 앱을 출시했다
- 참가자는 철도·버스·택시를 조회·예약·결제할 수 있다
- 대광위는 지역교통 활성화와 관광 확대를 추진한다
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지역교통 활성화 모델로 고도화
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 강릉 ITS(지능형 교통체계) 세계총회를 찾는 국내외 참가자들이 하나의 애플리케이션(앱)으로 철도와 버스, 택시 등을 조회하고 예약·결제할 수 있게 된다.
16일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위')는 강릉 ITS 세계총회에 맞춰 한국형 통합교통서비스 'K-MaaS'를 적용한 교통앱을 출시한다고 밝혔다.
K-MaaS는 모바일 앱을 통해 목적지까지 최적의 경로를 검색하고 검색된 경로에 포함된 철도와 버스, 택시 등 다양한 운송수단을 실시간으로 조회해 예약·결제까지 할 수 있는 원스톱 교통지원 서비스다.
대광위는 2024년부터 K-MaaS 시범사업을 추진해 왔다. 한국도로공사가 중계플랫폼을 운영해 각 운송사의 정보를 통합·중계하면 민간 서비스플랫폼 사업자가 이를 활용하는 구조다.
현재 민간 서비스플랫폼 사업자는 실시간 조회와 예약·결제가 가능한 교통서비스 앱 '슈퍼무브'를 출시해 운영하고 있다.
이번에는 강릉 ITS 세계총회에 맞춘 별도의 K-MaaS 앱을 출시한다. 강릉 ITS 세계총회에는 약 90개국에서 6만명의 교통 분야 관계자가 참석할 예정이다. 대광위는 세계 최대 규모의 첨단교통 행사에 맞춰 관계기관과 업무협약을 맺고 총회 기간 원스톱 교통서비스를 지원한다.
협약식은 오는 17일 오후 4시 강릉 컨벤션센터 컨벤션홀에서 열린다. 김용석 대광위 위원장과 강릉시장, 강릉 ITS 조직위원장을 겸임하는 한국도로공사 사장, 강릉 ITS 연계 MaaS 서비스 플랫폼 운영사인 에스트래픽 대표가 참석한다.
협약 기관들은 K-MaaS 서비스의 원활한 운영과 고객 대응에 협력할 예정이다.
강릉 ITS 세계총회는 전 세계 첨단교통 분야 기업과 학계, 정부 관계자들이 참가해 지능형교통체계 기술과 학술·정책을 교류하는 행사다. 올해로 32회째이며 국내에서는 1998년 서울, 2010년 부산에서 개최된 바 있다.
김용석 대광위원장은 "이번 협약을 통해 그동안 민간앱인 슈퍼무브로만 제공해온 K-MaaS 서비스를 국제행사 특화 앱으로 출시했다"며 "향후 K-MaaS를 지역 중소도시 성장에 기여하는 지역교통 이용 활성화 모델로 점차 고도화해 지역 교통편의 향상뿐 아니라 인바운드 관광 활성화까지 확장할 계획"이라고 말했다.
Q. K-MaaS는 어떤 서비스인가요?
A. K-MaaS는 모바일 앱에서 목적지까지 최적 경로를 검색하고 철도·버스·택시 등 다양한 교통수단의 실시간 조회부터 예약·결제까지 한 번에 이용할 수 있는 통합교통서비스입니다.
Q. 이번에 출시되는 K-MaaS 앱은 기존 서비스와 무엇이 다른가요?
A. 대광위는 현재 민간 서비스플랫폼 사업자가 운영하는 '슈퍼무브'를 통해 K-MaaS 서비스를 제공하고 있습니다. 이번에는 강릉 ITS 세계총회에 맞춰 국제행사에 특화한 별도의 K-MaaS 앱을 출시합니다.
Q. K-MaaS는 어떤 방식으로 운영되나요?
A. 한국도로공사가 중계플랫폼을 운영해 각 운송사의 교통정보를 통합·중계하고, 민간 서비스플랫폼 사업자가 이를 활용해 이용자에게 서비스를 제공하는 구조입니다. 대광위는 2024년부터 이 같은 방식의 K-MaaS 시범사업을 추진해 왔습니다.
Q. 강릉 ITS 세계총회에서 K-MaaS는 어떻게 활용되나요?
A. 약 90개국에서 6만명의 교통 분야 관계자가 참석하는 강릉 ITS 세계총회 기간에 참가자들이 다양한 교통수단을 한 번에 조회하고 예약·결제할 수 있도록 원스톱 교통서비스를 지원합니다. 대광위와 강릉시, 한국도로공사, 에스트래픽 등 관계기관은 서비스 운영과 고객 대응에도 협력할 예정입니다.
Q. 대광위는 K-MaaS를 앞으로 어떻게 확대할 계획인가요?
A. 대광위는 K-MaaS를 지역 중소도시의 교통 이용 활성화 모델로 고도화할 계획입니다. 지역 주민의 교통편의를 높이는 데 그치지 않고 외국인 관광객의 이동 편의를 개선해 인바운드 관광 활성화까지 연결한다는 구상입니다.
chulsoofriend@newspim.com