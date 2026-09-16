씨피시스템, 美 ESS 배터리 스태킹 장비에 케이블체인 공급

AI 핵심 요약beta
- 씨피시스템이 16일 미국 ESS용 LFP 배터리 스태킹 장비에 케이블체인을 공급했다고 밝혔다.
- 이 솔루션은 전원·신호 케이블 마모와 단선을 줄여 생산환경을 안정화했다.
- 회사는 북미 LFP 투자 확대에 맞춰 적용 범위를 넓혀가겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨피시스템이 국내 주요 배터리 제조사의 미국 ESS용 LFP 각형 배터리 생산라인에 투입되는 스태킹 장비에 클린룸용 케이블체인 솔루션을 공급하고 있다고 16일 밝혔다.
스태킹은 양극·음극과 분리막을 정밀하게 적층해 배터리 셀을 구성하는 핵심 조립공정이다. 회사에 따르면 씨피시스템의 클린룸용 케이블체인 솔루션은 장비 내 전원·신호 케이블을 일정한 궤도로 유도해 마모와 단선, 분진 발생을 최소화하면서 안정적인 생산환경을 지원한다.
이번 공급은 북미를 중심으로 ESS용 LFP 배터리 생산설비 투자가 확대되는 가운데 이루어졌다. 해당 배터리 제조사는 최근 미국 주요 ESS 고객사와 대규모 배터리 공급계약을 연이어 체결했으며 미국 생산거점을 중심으로 기존 NCA 배터리에 이어 ESS용 LFP 각형 배터리 양산을 추진 중이다.
씨피시스템은 국내외 이차전지 셀 제조사의 생산라인에 적용되는 스태킹 장비와 패키징 장비 등에 클린룸용 케이블체인 솔루션을 공급하고 있다.
씨피시스템 관계자는 "ESS 시장 성장과 함께 북미를 중심으로 LFP 배터리 생산설비 투자가 확대되고 있다"며 "스태킹과 패키징 등 이차전지 핵심 제조장비를 중심으로 클린룸용 케이블체인 솔루션의 적용 범위를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com