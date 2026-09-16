새마을금고재단, 공동체시설 99곳에 4억원 지원…맞춤형 물품 제공

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고재단이 16일 지역공동체시설 99곳에 4억원을 지원했다.
- ‘MG 로컬공동체 활성화 지원사업’으로 노후시설과 물품을 개선했다.
- 올해부터 시설이 필요 물품을 직접 고르는 맞춤형 지원으로 바꿨다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = MG새마을금고 지역희망나눔재단이 경로당과 사회복지관 등 지역 공동체시설 99곳에 총 4억원을 지원한다.
새마을금고재단은 지역 주민의 이용 편의를 높이기 위한 'MG 로컬공동체 활성화 지원사업'을 추진한다고 16일 밝혔다.
이번 사업은 경로당, 사회복지관, 지역아동센터, 청소년시설 등 지역 주민이 일상적으로 이용하는 공동체시설의 노후 환경을 개선하고 부족한 물품을 지원하기 위해 마련됐다.
올해부터는 지원 대상 시설이 필요한 물품 유형을 직접 선택할 수 있도록 지원 방식을 개선했다. 시설별 운영 여건과 이용자 특성에 따라 필요한 물품이 다른 점을 반영해 일률적인 지원 대신 현장 수요를 반영한 맞춤형 지원에 나선다는 설명이다.
올해 지원 규모는 총 4억원으로, 대상 시설은 지난해 80곳보다 19곳 늘어난 99곳이다. 분야별로는 노인복지시설 49곳, 장애인복지시설 15곳, 지역복지시설 11곳, 영유아·아동시설 9곳, 여성복지시설 6곳, 청소년복지시설 4곳, 가족복지시설 2곳, 기타 3곳이다.
새마을금고재단은 2022년 사업을 시작한 이후 지난해까지 총 303개 시설에 약 8억3000만원을 지원했다. 올해 지원분까지 포함하면 누적 지원 규모는 402곳, 약 12억3000만원이다.
새마을금고재단 관계자는 "시설별로 필요한 물품을 직접 선택할 수 있도록 지원 방식을 개선했다"며 "앞으로도 지역 주민이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com