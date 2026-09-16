홍지선 국토장관 후보자 "주택공급 신속 추진…공공·민간 역량 총동원"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 후보자 16일 청문회서 주택공급 신속 추진 밝혔다
- 청년·신혼·고령자 등 주거약자 보호를 강화하겠다고 했다
- 균형발전·교통망 확충·안전관리도 강화하겠다고 했다
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"국민 체감할 수 있는 주거 안정 이루겠다"
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 홍지선 국토교통부 장관 후보자가 공공과 민간 역량을 총 동원해 국민이 원하는 곳에 시장이 충분하다고 느낄 때까지 주택공급을 신속히 추진하겠다고 강조했다.
16일 국회에서 열린 국회 국토교통위원회 국토교통부 장관 인사청문회에서 홍지선 후보자는 "국민이 체감할 수 있는 주거 안정을 이루겠다"며 이같이 말했다.
홍 후보자는 "지방정부에서 근무한 경험을 살려 인허가 지연 등 현장의 애로를 해결해 정책의 실행력을 높이겠다"면서 "또 청년과 신혼부부 등 미래세대를 위한 주거사다리를 강화하고, 고령자·전세사기 피해자 등 주거약자도 두텁게 보호하겠다"고 말했다.
균형발전에 대한 의지도 밝혔다. 홍 후보자는 "균형발전은 국가 생존의 문제"라며 "메가프로젝트를 지원해 지역에 첨단산업거점을 조성하고 행정수도와 새만금은 지역의 핵심거점으로 지속 육성하겠다"면서 "공공기관 2차 이전도 기관, 지방정부와 충분한 소통을 진행하고 지역 산업과 유기적으로 연계해 성장의 마중물을 만들어내겠다"고 강조했다.
홍 후보자는 "국민의 일상을 바꾸는 핵심은 이동의 질"이라며 "5극 3특 각 권역에 광역교통망을 확충하고 교통약자와 소외지역 주민의 이동권도 더욱 두텁게 보장하겠다"고 말했다. 이어 "모두의 카드도 혜택을 더욱 확대해 전 국민의 교통비 부담을 덜겠다"고 덧붙였다.
자율주행 등 국토교통 분야의 신성장동력 확충도 강조했다. 홍 후보자는 2차관으로 근무한 경험을 살려, 필요하지 않은 규제는 과감히 개선해 우리 기업들이 세계적 경쟁력을 가질 수 있도록 지원하겠다"면서 "건설산업도 AI와 첨단기술을 활용해 고부가가치 산업으로 전환해 나가겠다"고 말했다.
안전관리 구축에도 나선다. 홍 후보자는 "건설·교통 현장에서 사고가 발생한 뒤 대응하는 것이 아니라 위험요인을 사전에 찾아내는 예방 중심의 안전관리 체계를 구축하겠다"면서 "택배·운송·건설 등 현장 근로자들이 안전한 환경에서 정당한 대우를 받도록 세심히 챙기겠다"고 말했다.
min72@newspim.com