정점식 "김승원, '문과라 몰랐다' 답변은 불법청탁 자백...李, 지명철회하라"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표가 16일 김승원 후보자 지명 철회를 촉구했다.
- 정 원내대표는 청문회가 방탄이자 국민 기만이었다고 비판했다.
- 강신철·홍지선 후보자도 부적격이라며 철회를 요구했다.
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주진우 사찰 논란..."어떤 보좌진이 지시 없이 그런 행위 하나"
강신철·홍지선에도 "부적격…지명 철회해야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 16일 김승원 법무부 장관 후보자를 향해 "만에 하나 임명을 강행한다면 재판보다 더 무서운 민심의 심판을 받게 될 것"이라며 지명 철회를 촉구했다.
정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 전날 김 후보자 인사청문회를 거론하며 "역대 최악의 법무부 장관 후보자"라며 이같이 밝혔다.
그는 "민주당은 증인 채택을 원천 거부했고 후보자는 요구 자료 중 겨우 35%만 제출했다"며 "이번 청문회는 그 출발부터 김승원 지키기를 위한 방탄과 국민 기만이었다"고 주장했다.
이어 김 후보자의 제넨셀 관련 의혹을 거론하며 "약의 성능도 모르는 사람이 어떻게 공익 민원을 넣을 수 있나"라며 "잘 알지도 못하는 약을 왜 승인시켜주기 위해 민원을 넣었느냐"고 따져 물었다.
김 후보자가 청문회에서 자신은 문과라 치료제의 성능을 알 수 없다는 취지로 답한 데 대해서는 "문과를 운운한 후보자의 답변은 불법 청탁을 자백한 증거"라고 주장했다.
가족 사회적협동조합 관련 의혹에 대해서도 "후보자는 가족 협동조합 문제를 변명하면서 눈물을 흘렸다"며 "민주당 의원들은 청문위원으로서 검증을 포기하고 방탄에만 열중했다"고 비판했다.
정 원내대표는 김 후보자 측 보좌진이 주진우 국민의힘 의원의 메모를 들여다봤다는 의혹도 언급하며 "도대체 어떤 보좌진이 지시도 없이 카메라가 다 보는 앞에서 그토록 위험천만한 행위를 할 수 있었겠느냐"고 말했다.
그러면서 "무엇보다 후보자는 공소 취소와 관련해 명확한 답변을 하지 못했다"며 "전 국민이 지켜보는 청문회에서도 답을 회피할 정도이니 진짜 장관이 되면 공소 취소를 시도할 것이 뻔하다"고 주장했다.
이어 "이재명 대통령은 본인의 정치적 생존을 위해 대한민국의 법치를 무너뜨리려는 시도를 즉각 중단하길 바란다"고 했다.
정 원내대표는 이날 인사청문회가 열리는 강신철 국방부 장관 후보자와 홍지선 국토교통부 장관 후보자에 대해서도 "두 후보자 모두 부적격"이라며 지명 철회를 요구했다.
강 후보자에 대해서는 장남의 상가 매입 자금과 부동산 관련 의혹, 사관학교 통폐합 문제 등을 거론했고, 홍 후보자를 향해서는 병역·부동산 자료 제출 문제와 경기도 재직 경력 등을 문제 삼았다.
정 원내대표는 "강신철, 홍지선 두 후보자 모두 지명을 철회하고 국정을 과감히 쇄신할 수 있는 새로운 인물로 다시 지명해야 한다"고 말했다.
또 오는 금요일 예정된 이 대통령의 기자간담회와 관련해서는 "국정 기조의 180도 전환을 보여주지 못한다면 이번 2차 개각처럼 안 하느니만 못한 기자간담회가 될 것"이라며 "100마디 말보다 중요한 것이 행동"이라고 강조했다.
oneway@newspim.com