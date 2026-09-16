디와이씨 子, '방산·통신·우주항공' 3곳 벤더등록 등록

AI 핵심 요약beta
- 디와이씨다이나믹스가 16일 방산·통신·우주항공 3사 벤더로 등록했다.
- 정밀가공 기술과 품질·양산 역량을 인정받았다.
- 방산 부품 확대와 신규 시장 수주를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 정밀부품 전문기업 디와이씨의 자회사 디와이씨다이나믹스가 방산·통신·우주항공 분야 3개 업체의 정식 벤더(공급기업)로 등록됐다고 16일 밝혔다.
벤더 등록에 성공한 업체들은 각각 방위산업용 제어장치 부품, 레이더 등 통신 관련 부품, 우주항공용 부품을 생산한다. 디와이씨다이나믹스는 고난도 정밀부품 가공 기술과 품질관리 능력, 양산 대응 역량을 인정받아 복수의 신규 공급망에 진입하게 됐다.
회사에 따르면 정식 벤더로 등록되면 신규 개발 및 양산 프로젝트 참여와 관련 부품 발주 기회가 확대된다. 디와이씨다이나믹스는 기존 유도미사일과 포탄용 부품 중심의 방산 사업에서 제어장치 등 신규 제품군으로 공급 영역을 넓히는 한편, 우주항공 및 통신 분야에서도 신규 수주 기회를 발굴할 계획이다.
최근 방산과 우주항공, 통신 등 첨단산업에서는 부품의 소형화·집적화가 빠르게 진행되면서 복잡한 형상과 높은 정밀도를 동시에 구현할 수 있는 가공 기술의 중요성이 커지고 있다. 디와이씨다이나믹스는 기존 방산 사업에서 축적한 고난도 정밀가공 기술을 다양한 산업에 적용해 고객사와 제품군을 다변화하는 전략을 펼치고 있다.
디와이씨 관계자는 "방산 분야 핵심부품 가공 과정에서 축적해온 기술력과 생산 노하우, 양산 대응 역량을 인정받아 이번에 복수의 신규 업체로부터 정식 벤더 등록에 성공했다"며 "이를 기점으로 기존 방산 제품군을 확대하는 동시에 우주항공·통신 등 신규 시장에서 다양한 프로젝트 참여와 공급 기회를 지속 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.
그는 "자동차 정밀부품 분야에서 구축한 디와이씨의 생산·양산 역량과 디와이씨다이나믹스의 고난도 정밀가공 기술을 연계해 그룹 차원에서 첨단산업 시장 공략을 강화할 계획"이라며 "앞으로도 기술 경쟁력을 기반으로 다양한 고부가가치 산업으로 사업영역을 확대해 지속적인 성장 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com