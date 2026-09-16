한국피아이엠, AI 데이터센터 서버 적용 '양산 전제 시제품' 개발

AI 핵심 요약beta
- 한국피아이엠이 16일 AI 데이터센터용 신규 소재를 개발 중이라 밝혔다.
- 국내 대기업으로부터 서버용 고밀도 커넥터 소재 6종 개발을 수주했다.
- 구글 냉각 소재 공급에 이어 데이터센터 수주 확대를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국피아이엠이 AI 데이터센터 서버에 적용되는 신규 소재를 양산 전제로 개발 중이라고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 국내 대기업으로부터 데이터센터용 고밀도 커넥터 소재 프로토타입 개발을 수주했다. 이번에 수주한 제품은 데이터센터 서버 내부에 적용되는 고밀도 커넥터용 소재 등 총 6종이다. 고밀도 커넥터는 좁은 공간에 다수의 신호 연결부가 집적되는 구조로, 복잡한 형상 구현과 반복적인 삽입·분리 과정에서의 체결력 유지가 요구된다.
발주사가 계열사를 통해 해외 AI 데이터센터에 제품을 공급 중이기 때문에 향후 수주 규모 확대 가능성이 있다. 한국피아이엠은 지난 5월 구글의 미국 AI 데이터센터 냉각 솔루션에 적용되는 소재 3종의 초도 물량을 공급한 데 이어, 신규 냉각 소재에 대한 구매주문서(PO)를 수령했다.
데이터센터 시장은 미국 빅테크를 중심으로 AI 인프라 투자가 확대되면서 전력, 냉각, 고밀도 연결 소재 등 핵심 인프라 수요가 증가하고 있다. 국내에서도 정부가 반도체, 피지컬 AI, AI 데이터센터를 3대 메가프로젝트로 제시하고 관련 산업 생태계 강화에 나서고 있다.
한국피아이엠 관계자는 "이번 프로토타입 개발 의뢰는 당사의 MIM(금속사출성형) 기반 초정밀 성형 기술이 데이터센터용 고밀도 커넥터 영역에서도 적용 가능성을 인정받은 사례"라며 "AI 데이터센터 냉각 소재에 이어 서버 내부 핵심 분야까지 적용 영역을 넓히고 있다"고 말했다.
그는 "데이터센터는 소형화, 고강도, 내식성, 신뢰성, 양산 대응력이 동시에 요구되는 분야로 MIM 기술의 강점을 활용할 수 있는 영역이 넓다"며 "프로토타입 개발과 고객사 검증을 차질 없이 진행해 양산 전환과 추가 데이터센터 소재 관련 수주 성과 확보에 나설 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com