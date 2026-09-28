한화자산운용, AI 플랫폼 '오딘' 전사 도입…하루 16만건 데이터로 투자·영업 지원

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뉴스·리서치·공시 통합 분석, 시장 인텔리전스 강화

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한화자산운용이 자체 개발한 인공지능(AI) 플랫폼 '오딘(Odin)'을 전사에 도입하며 디지털 전환에 속도를 낸다. 투자 정보 분석부터 영업 관리까지 AI 기반 업무 환경을 구축해 운용 경쟁력을 높인다는 전략이다.

한화자산운용은 AI 데이터 인텔리전스 플랫폼 '오딘'을 전사 오픈했다고 28일 밝혔다.

오딘은 생성형 AI 모델인 클로드(Claude)를 기반으로 한화자산운용이 자체 기술과 인프라를 활용해 구축한 플랫폼이다.

전 세계 정치·경제·산업·기술 분야 300여개 채널에서 하루 약 6만건의 뉴스와 10만건 이상의 리서치 자료, 유튜브 리포트, 국내외 공시 등을 수집해 매일 데이터를 업데이트한다.

한화자산운용의 AI 데이터 인텔리전스 플랫폼 '오딘'. [이미지=한화자산운용]

오딘은 '시장 인텔리전스'와 '영업 관리' 플랫폼으로 구성됐다. 시장 인텔리전스는 시장 현황과 리서치 자료를 종합 분석해 심층 보고서를 제공하며, 업종이나 투자 테마를 입력하면 관련 뉴스와 규제, 전망 등을 자동으로 정리한다.

트렌드 모멘텀 기능은 사회·경제·산업별 주요 키워드와 시장 관심도를 분석해 투자 아이디어 발굴을 지원한다.

영업 관리 플랫폼은 고객사 관련 정보를 데이터화해 대시보드 형태로 제공한다. 고객 관심 분야와 수요를 분석하고 관계 변화를 관리할 수 있도록 지원해 고객 맞춤형 영업 역량을 높이는 데 활용할 계획이다.

한화자산운용은 민감한 데이터를 보호하기 위해 클라우드와 사내 시스템을 함께 사용하는 하이브리드 구조를 적용했다. 시장 데이터 등 범용 정보는 클라우드에서 처리하고 영업기밀 등 민감한 정보는 사내 인프라에서 관리해 보안성을 강화했다.

한화자산운용은 앞으로 오딘을 개인 맞춤형 AI 투자 에이전트로 발전시키고 내년 상반기에는 수익자에게 자산 정보를 실시간으로 제공하는 'LP포털'도 선보일 예정이다. 향후에는 유가증권과 대체투자 상품 전략 수립, 지수 개발 등에도 오딘 활용 범위를 확대할 계획이다.

임동준 한화자산운용 대표는 "오딘은 정보를 단순히 축적하는 플랫폼이 아니라 시장과 고객의 변화를 AI가 먼저 읽고 조직의 의사결정에 활용할 수 있도록 돕는 플랫폼"이라며 "업무 변화에 맞춰 AI 투자 에이전트로 지속적으로 진화시켜 나갈 것"이라고 말했다.

plum@newspim.com