파인테크닉스 투자사 유클리드소프트, CCE 2026 종합 1위 수상

AI 핵심 요약beta
- 유클리드소프트 김진우 팀장이 28일 CCE 2026서 종합 1위했다.
- CSK 2026은 국가정보원·국가보안기술연구소가 공동 주최했다.
- 파인테크닉스는 이번 수상을 기술 경쟁력 성과로 평가했다.
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일반·공공·청소년 50여개 팀 보안 역량 겨뤄
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 파인테크닉스가 투자한 유클리드소프트 소속 김진우 팀장이 국내 사이버안보 행사 'Cyber Summit Korea 2026(CSK 2026)'에서 열린 사이버공격방어대회(CCE)에서 종합 1위를 차지했다.
28일 파인테크닉스에 따르면 올해 3회째를 맞은 CSK는 국가정보원과 국가보안기술연구소가 공동 주최하는 사이버안보 행사다.
올해 행사는 '글로벌 사이버안보를 위한 한발 앞선 노력: 연결된 세상, 함께하는 보안'을 주제로 열렸다. 33개국 60개 해외 정보·보안기관 대표단을 비롯해 정부 부처와 기업, 학계 등 국내외 사이버보안 관계자들이 참석했다.
행사 기간 진행된 사이버공격방어대회(CCE 2026)에는 일반·공공·청소년 부문 총 50여개 팀이 참가했다. CCE는 국가정보원과 국가보안기술연구소가 사이버보안 인식 제고와 미래 사이버 인력 양성을 목적으로 개최하는 민·관·군 참여형 사이버공격방어대회다.
파인테크닉스 관계자는 "유클리드소프트 수상은 전문 인력을 기반으로 축적해온 기술 역량을 대외적으로 보여준 성과"라며 "앞으로도 유클리드소프트와 협업을 이어가며 AI와 데이터 등 기술 경쟁력을 강화하고 다양한 사업 기회를 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com