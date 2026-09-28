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美는 최첨단, 中은 효율·확산…"미중 AI 경쟁, 같은 경주 아니다"

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AI 핵심 요약

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  • 시진핑이 26일 미국을 국빈 방문해 트럼프와 회담했다.
  • 미중 AI 경쟁은 미국의 성능 우위와 중국의 효율성 전략으로 갈렸다.
  • 중국은 반도체 제약 속 저비용 배포와 실용화에 집중했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美, 풍부한 자본·컴퓨팅 파워 앞세워 프런티어 모델 확장
中, 반도체 제약 속 오픈 웨이트·저비용 대규모 배포에 집중

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 시진핑 중국 국가주석이 미국을 국빈 방문해 도널드 트럼프 대통령과 회담한 가운데, 미중 AI 경쟁이 단순한 '기술력 경주'와는 다르다는 전문가 분석이 나왔다. 미국이 막대한 자본과 컴퓨팅 파워를 앞세워 프런티어 모델의 성능을 끌어올리는 반면, 중국은 첨단 반도체 제약 속에 AI 효율성과 저비용 대규모 배포에 집중하고 있다는 분석이다.

26일(현지시간) 마켓워치에 따르면 아시아소사이어티 정책연구소 중국분석센터의 중국 경제 담당 연구원 리지 리는 "단일 최고 성능의 프런티어 모델이 기준이라면 미국이 명백한 우위에 있다"고 말했다.

그러나 전 세계 모델 개발자들이 저렴하게 내려받아 수정하고 배포할 수 있는 모델이 기준이라면 "중국이 훨씬 강해 보인다"고 덧붙였다.

이에 따라 미중 AI 경쟁에는 명확한 '결승선'을 설정하기 어렵다는 분석이다. 각국이 AI를 개발하고 실제 산업과 사회에 적용하는 방식, 또 이를 해외로 확산시키는 방식 자체가 다르기 때문이다.

◆ 美 '더 강한 모델' vs 中 '더 효율적인 모델'

2022년 11월 오픈AI의 챗GPT 출시 이후 미국과 중국은 서로 다른 AI 생태계를 발전시켜왔다.

미국의 주요 AI 연구소들은 엔비디아의 첨단 반도체를 비롯한 풍부한 컴퓨팅 자원과 자본을 활용해 모델의 규모를 키우고 성능의 한계를 확장하는 데 집중해왔다.

반면 중국은 첨단 반도체 접근에 제약을 받으면서 효율성을 경쟁력으로 삼는 전략을 강화해왔다. 모델의 파라미터가 공개돼 다른 개발자들이 직접 실행하고 수정할 수 있는 오픈 웨이트 모델이 대표적이다.

리지 리는 중국 기업들이 단순히 모델 성능뿐 아니라 "모델이 실제로 저렴한 비용으로 대규모 운영될 수 있는지"를 중요하게 보고 있다고 설명했다.

오픈 웨이트 모델은 기존 AI 개발 성과를 활용할 수 있어 막대한 하드웨어 자원을 투입해 처음부터 모델을 훈련해야 하는 부담도 줄일 수 있다.

카네기국제평화재단의 샘 윈터-레비 선임연구원은 중국의 오픈 웨이트 모델 확산이 중국의 소프트파워를 확대하는 수단이 될 수 있다고 분석했다.

중국이 AI 모델에 대한 광범위한 접근을 강조하면서 제한적 접근과 폐쇄형 모델에 집중하는 미국과 차별화할 수 있다는 설명이다.

중국의 AI 전략은 실용적 적용에도 초점이 맞춰져 있다. 조지타운대 신흥기술·안보센터의 윌리엄 한나스 수석 분석가는 중국 정부가 경제와 사회 전반에 AI를 통합하기 위해 추진하는 'AI 플러스' 전략을 대표적인 사례로 꼽았다.

◆ 반도체 제약이 만든 中의 '효율성 경쟁'

컴퓨팅 파워는 양국 AI 경쟁의 핵심 변수다.

윈터-레비 연구원은 중국 기업들이 AI 모델을 훈련하는 데 필요한 컴퓨팅 자원뿐 아니라 모델을 대규모 사용자에게 배포하는 과정에서도 실질적인 제약을 받고 있다고 지적했다.

실제로 중국 기업들이 새로운 AI 모델을 출시한 뒤 대규모 사용자에게 서비스를 제공하는 과정에서 종종 서비스 장애나 지연이 발생했다고 그는 말했다.

미국의 대중 첨단 반도체 수출 규제가 중국의 컴퓨팅 자원 접근을 제한하는 요인으로 작용하고 있지만, 중국 정부는 자국 기업들이 대안을 찾도록 독려하고 있다.

딥시크가 제한적인 반도체 공급에도 경쟁력 있는 AI 기술을 개발한 것으로 알려진 사례는 막대한 첨단 컴퓨팅 자원이 반드시 더 뛰어난 AI 모델로 직결되는 것은 아니라는 점을 보여줬다고 리는 설명했다.

다만 미국의 컴퓨팅 우위 자체가 사라진 것은 아니다. 리는 컴퓨팅 파워가 여전히 미국의 강점이며, 미중 양국의 AI 정책에서도 핵심적인 요소라고 말했다.

미국은 중국의 최첨단 AI 개발 능력을 제한하는 데 집중하는 반면, 중국은 반도체 수출 제한을 미국이 통제하는 기술 생태계에 의존해서는 안 되는 이유로 받아들이고 있다는 것이다.

리 연구원은 "각자의 대응이 상대방의 위협 인식을 강화한다"며 이 같은 악순환을 관리하기 어렵다고 진단했다.

미중의 AI 규제 접근 역시 차이를 보인다. 미국에서는 자율형 AI 에이전트가 통제를 벗어나 다른 기업을 해킹했다는 보도가 나오면서, 최근 몇 달 새 정부의 AI 규제 개입이 주요 쟁점으로 떠올랐다.

반면 중국은 정보 통제와 데이터 보안, 사회 안정 유지와 맞물려 AI 규제에 비교적 일찍부터 초점을 맞춰왔다고 리는 설명했다.

윈터-레비 연구원은 중국이 현재 미국의 최첨단 AI 연구소들이 경고하는 위험에 상대적으로 덜 우려하는 것으로 보인다면서도, 이는 중국 기업들이 미국에 뒤처져 있는 데 일부 기인할 수 있다고 말했다.

그는 중국에서도 향후 자국 AI 모델을 통해 유사한 문제가 나타난다면 중국이 AI 위험을 더욱 심각하게 받아들일 수 있다고 덧붙였다.

kwonjiun@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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