개보위·통신 3사, 개인정보 보호 맞손..."개인정보 보호, 사전 예방 중심으로 전환"

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송경희 위원장 취임 후 첫 회동

개인정보보호 공동 선언 발표..."CEO 중심 책임 거버넌스 확립"



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 개인정보보호위원회와 이동통신 3사가 개인정보 보호를 위해 협력을 다짐했다. 최고경영자(CEO)와 이사회 중심의 책임 거버넌스를 확립해 개인정보호보호를 강화하겠다는 취지다.

개인정보보호위원회 28일 한국프레스센터에서 통신 3사 최고경영자(CEO)와 간담회를 개최하고 국민이 신뢰하는 인공지능 디지털 사회를 위한 민관 협력 방안을 논의했다.

개인정보보호위원회 28일 한국프레스센터에서 통신 3사 최고경영자(CEO)와 간담회를 개최하고 국민이 신뢰하는 인공지능 디지털 사회를 위한 민관 협력 방안을 논의했다. [사진= 정승원 기자]

이번 간담회는 송경희 위원장 취임 이후 개인정보위와 통신사 최고경영자들과 갖는 첫 공식적 소통의 자리다.

인공지능 데이터 활용이 일상과 산업 전반으로 빠르게 확대되는 가운데 국민 생활과 밀접한 통신서비스를 제공하는 통신 3사 최고경영자와 개인정보 보호에 대한 인식을 공유하고 실질적인 정책 협력 방안을 논의하기 위해 추진됐다.

송경희 위원장은 "통신 분야 개인정보 보호는 국민의 일상과 디지털 사회의 신뢰를 지키는 일"이라며 "최근 잇따른 개인정보 유출사고는 정부와 기업이 모두 무겁게 받아들여야 한다. 사고가 나기 전에 미리 위험을 찾아내고 선제적으로 대응하는 예방 중심의 보호 체계로 전환해야 한다"고 밝혔다.

송 위원장은 "이제 개인정보 보호는 담당 부서만의 일이 아니라 CEO가 직접 챙기고 전사가 함께 책임지는 경영의 핵심과제가 돼야 한다"고 강조했다.

통신 3사 CEO들도 개인정보위에 적극 협력하며 개인정보 보호를 강화하겠다고 밝혔다.

정재헌 SK텔레콤 CEO는 "개인정보 사고는 발생 이후 아무리 잘 대응하더라도 잃어버린 신뢰를 회복하기 어렵다"라며 "SKT는 향후 5년 간 7000억원의 규모의 정보보호 투자를 추진하면서 보안 인프라와 개인정보보호체계를 지속 강화하고 있다"고 설명했다.

정 CEO는 "정부에서 기술 발전에 맞는 명확하고 예측 가능한 원칙을 만들어주시고 기업은 기술과 서비스 안에서 실질적으로 구현할 수 있는 새로운 기준을 마련해야 한다"고 덧붙였다.

KT는 사후 대응이 아닌 예방 중심으로의 개인정보보호체계 전환 의사를 표명했다. 박윤영 KT CEO는 "정보보호, 개인정보 보호를 경영의 최우선으로 삼고 5년 간 2조2000억원의 투자를 해 보안은 물론 근간이 되는 IT의 현대화까지 포함하는 보안의 근본체계를 바로 잡고 있다"라고 설명했다.

박 CEO는 "서비스 기획부터 개발 운영까지 전 주기의 개인정보 보호를 반영해 사후 대응이 아닌 사전 예방 중심의 체제로 전환을 가속화하겠다"라며 "외부 전문가로 구성된 개인정보보호 자문위원회와 함께 이행 수준을 지속적으로 살피고 고도화해 나갈 것"이라고 전했다.

LG유플러스도 개인정보 보호 체계의 지속적인 점검과 사전 예방 계획 지도 강화를 약속했다.

홍범식 LG유플러스 CEO는 "CPO(개인정보보호책임자)와 함께 개인정보 보호체계를 지속 점검하고 사전 예방 계획 지도를 강화해 나갈 것"이라며 "사전 예방 중심의 보호체계 구축을 위해 적극적인 투자와 함께 전문 역량을 확대할 방침"이라고 강조했다.

이날 통신 3사는 공동 선언을 통해 ▲개인정보 보호를 기업의 최우선 경영가치로 삼고 ▲최고경영자·이사회 중심의 책임 거버넌스 확립 ▲개인정보 보호 투자 및 전문인력 실효적 확대 ▲인공지능 서비스 개발·운영 과정에서 개인정보 보호 내재화 및 투명성·책임성 확보 ▲개인정보 보호 강화 기술(PET) 개발 확대 등을 실천하기로 약속했다.

이날 간담회에서는 ▲유출 재발 방지를 위한 내부통제 정비 및 사전예방 보호 체계 확립 ▲통신 유통망 전반에 대한 체계적 관리 ▲개인정보 보호 인재양성 지원 ▲개인정보 이슈 대응 민관 협력체계 구축 등에 대해 논의했다.

송 위원장은 "오늘 이 자리가 통신 분야의 보호 수준을 한 단계 더 높이고 국민 신뢰를 회복하는 계기가 될 수 있도록 책임감 있게 이행해 주시기를 당부드린다"라며 "개인정보위도 국민의 개인정보가 보다 안전하게 보호될 수 있도록 지속적으로 점검하고 필요한 제도적 지원을 다해 나가겠다"라고 밝혔다.

origin@newspim.com