코난테크놀로지, 'AI FESTA 26' 국방AI특별관 참가

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정보 융합분석 플랫폼 첫 시연

OSINT 사업 추진 방향 소개

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 국방 특화 정보분석 플랫폼 전문기업 코난테크놀로지는 다음달 6일부터 사흘간 서울 코엑스에서 열리는 'AI FESTA 26(인공지능 페스타 2026)' 국방AI특별관에 참가한다고 28일 밝혔다.

2006년 해군 검색엔진 사업을 시작으로 약 20년간 국방 정보화 분야에서 100건 이상의 프로젝트를 수행해 온 코난테크놀로지는 이번 전시를 통해 자사의 국방 특화 AI 기술력을 대중에 본격 공개한다.

[사진=코난테크놀로지]

코난테크놀로지는 이번 전시에서 연내 정식 출시를 앞둔 '전출처 정보 융합분석 플랫폼'을 최초로 선보이고 현장에서 비공개 시연을 진행할 계획이다. 이 플랫폼은 국방 정보분석관이 대규모 데이터를 효율적으로 분석하고 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다.

최근 정보통신기획평가원(IITP)의 '국방부 AI 응용제품 신속 상용화 지원(AX-Sprint)' 사업을 통해 수주한 '공개정보(OSINT) 자동수집·분석 서비스'과제의 개요와 추진 로드맵도 소개한다. 이는 북한 및 해외 안보 분야의 공개정보를 자동 수집·번역·분석하는 지능형 플랫폼 구축 사업이다.

아울러 32개 언어를 지원하는 실시간 AI 통역 솔루션 '링고엑스(Lingo-X)'도 부스에서 전시된다. 코난테크놀로지의 음성인식(STT) 및 AI 번역 기술이 결합된 솔루션으로, 다국적 군사 훈련 및 국방 외교 현장을 가정한 시나리오 시연을 통해 국방 환경 내 활용성을 입증할 방침이다.

김태형 코난테크놀로지 국방·전략사업부장은 "이번 AI FESTA 26 국방AI특별관 참가는 코난테크놀로지가 20여 년간 축적해 온 정보분석·언어 AI 기술이 국방·안보 현장에서 실질적으로 구현되고 있음을 보여주는 자리"라며 "이번 전시가 국방 현장의 실무자들이 코난테크놀로지의 정보분석 기술을 직접 체감하고, 실제 도입까지 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com