[내일날씨] 아침 10도 '쌀쌀'…동해안 곳곳 비 소식

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낮 최고 23~27도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 화요일인 29일은 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 최저기온이 10도까지 내려가 쌀쌀하겠다. 동해안 지역에는 곳곳에 비가 내리겠다.

28일 기상청에 따르면 오는 29일 전국에 구름이 많다가 오전부터 맑아지겠다.

화요일인 29일은 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 최저기온이 10도까지 내려가 쌀쌀하겠다. 동해안 지역에는 비가 내리겠다. [사진=뉴스핌 DB]

강원동해안·산지에는 새벽부터, 경북동해안·북동산지와 울산에는 오전부터 비가 내리다가 오후에 대부분 그치겠다. 예상 강수량은 5mm 안팎이다.

아침 최저기온은 10~20도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲수원 15도 ▲춘천 12도 ▲강릉 15도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 16도 ▲광주 17도 ▲대구 16도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.

낮 최고기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 25도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 24도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 27도 ▲광주 27도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 26도다.

바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 동해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com