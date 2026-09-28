컴투스플랫폼, 게임 백엔드 플랫폼 '하이브 액실' 30일 출시

AI 핵심 요약beta
- 컴투스플랫폼이 28일 하이브 액실을 공개했다.
- 하이브 액실은 30일 정식 출시된다.
- 백엔드 설정부터 라이브 운영까지 지원했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 컴투스홀딩스의 자회사 컴투스플랫폼이 게임 개발자를 위한 백엔드 플랫폼 '하이브 액실'을 이달 30일 정식 출시한다. 백엔드 설정부터 기능 연동, 라이브 운영까지 한 곳에서 처리할 수 있다.
컴투스플랫폼은 28일 일본 도쿄에서 열린 '오픈AI 게임 빌더 챌린지'에서 하이브 액실을 공개했다. 이 행사는 도쿄 AI가 주최하고 오픈AI가 지원했으며 참가팀들이 오픈AI의 코덱스를 활용해 100시간 동안 AI 게임 제작에 도전했다.
김진용 컴투스재팬 대표는 결선 현장에서 발표자로 나섰다. 지난달 서울에서 컴투스가 오픈AI와 함께 개최한 '오픈AI 게임 빌더스 서울'의 경험을 공유하고 'Build with Codex, Play with Hive'라는 비전을 제시했다. 현장에는 크릿벤처스, LY 주식회사 등 한일 양국 주요 IT업계 관계자들이 참석했다.
하이브 액실은 AI 게임 개발에 특화된 백엔드 플랫폼으로 코덱스 플러그인 연결을 지원한다. 자연어 프롬프트 기반 명령으로 인증, 결제, 데이터 분석, 라이브 운영 등 핵심 기능을 빠르게 연동할 수 있다. 개발자는 복잡한 백엔드 구축 작업에서 벗어나 콘텐츠 제작에 집중할 수 있다.
정식 출시 후 개발자는 개발자 사이트 내 가이드에 따라 플러그인을 설치해 이용할 수 있다.
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