넷마블 '쿵야 레스토랑즈', 성균관대 축제 콜라보 진행

AI 핵심 요약beta
- 넷마블 엠엔비가 10월 1~2일 성균관대 축제와 협업했다.
- 성균관대 축제에서 쿵야 레스토랑즈 정식 협업은 처음이다.
- 한정 굿즈·포토프레임 등 체험행사도 마련했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블의 콘텐츠 마케팅 자회사 엠엔비가 보유한 캐릭터 지식재산권(IP) '쿵야 레스토랑즈'가 성균관대학교 축제와 공식 협업을 진행한다. 협업은 10월 1~2일 성균관대 자연과학캠퍼스(경기도 수원시)에서 열린다.
성균관대 축제에서 캐릭터 IP와 정식으로 협력하는 것은 이번이 처음이다. 넷마블은 MZ세대에 인기 높은 쿵야 레스토랑즈를 활용해 대학생들과의 오프라인 접점을 확대하기 위해 이번 행사를 마련했다.
축제 현장에서는 성균관대 테마로 새롭게 단장한 양파쿵야와 주먹밥쿵야를 선보인다. 반창고, 부채, 띠부띠부씰 등 한정판 협업 굿즈를 판매하며 축제 한정 포토프레임 촬영도 가능하다. 캠퍼스를 돌아다니는 캐릭터 인형탈과의 만남 및 눈싸움 이벤트 등도 마련된다.
쿵야 레스토랑즈는 엠엔비의 스핀오프 브랜드로, 2022년 인스타그램을 통해 첫 선을 보인 후 MZ세대 대표 IP로 자리 잡았다. 협업 관련 자세한 내용은 쿵야 레스토랑즈와 성균관대 축제 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
origin@newspim.com