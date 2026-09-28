우원식 "범여권 말싸움 그만…자존심 대신 민생 문제 해결에 힘 써야"

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김민석·유시민·추미애·송영길 언급…"공방 아닌 대화·조율로"

조국혁신당과의 관계 지적…"민주대연합 논하면서 날 세우면 안 돼"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회의장을 지낸 우원식 더불어민주당 의원이 범여권 및 당내 인사들을 향해 서로를 향한 공격을 멈추고 민생 해결에 집중할 것을 촉구했다.

우 의원은 28일 페이스북을 통해 "국민의 삶은 팍팍하고 정부와 여당이 풀어야 할 문제는 산적해 있다"며 "범여권이 서로의 자존심을 건 말싸움만 벌여서야 되겠느냐"고 지적했다.

우원식 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

우 의원은 당내 주요 인사들을 직접 언급하며 자제를 당부했다. 김민석 대표를 향해 "당대표는 서로 다른 목소리를 듣고 이견을 조정하며 당을 하나로 이끄는 자리"라며 "당이 국민 앞에 무엇을 보여줄 것인지 답해야 한다"고 말했다.

유시민 작가에게는 "이만하면 충분히 전달됐다. 누구보다 말의 힘을 잘 아시는 분 아니냐"며 "그 말이 어떤 결과를 낳고 있는지 이제는 돌아볼 때"라고 당부했다.

추미애 지사와 송영길 의원 등 중진들을 향해서도 "당의 큰 리더로서 보다 큰 책임감을 가져달라"며 "공방이 아닌 대화하고 조율하며 타협할 수 있는 위치에 있지 않느냐"고 꼬집었다.

이어 조국혁신당과의 갈등 양상에 대해서도 "민주대연합을 논의하면서 정작 서로에게 날을 세워서야 되겠느냐"고 비판했다.

우 의원은 "국민은 당장 물가와 집값, 일자리와 노후를 걱정하고 있고, 인공지능(AI) 대전환 대비와 외교·안보 해법 등 할 일이 산더미"라며 "자존심을 세우는 데 쓸 힘이 있다면 민생 문제를 해결하는 데 써달라"고 강조했다.

그러면서 "정치는 말로 상대를 이기는 일이 아니라 국민의 삶을 바꾸는 일"이라며 "국민에게 필요한 것은 말싸움의 승자가 아닌 삶을 바꾸는 정치"라고 덧붙였다.

allpass@newspim.com