엔비디아, 자사주 매입 203조원 추가… 역대 최대 규모

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

매입 가능 잔액 2350억달러로 확대

2028회계연도까지 집행… 개장 전 주가 1%↑

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 반도체 기업 엔비디아(NVDA)가 자사주 매입 한도를 1500억달러(203조 9550억원) 추가로 확대했다. 회사 역사상 최대 규모의 자사주 매입 승인 확대다. 인공지능(AI) 반도체 수요 급증으로 실적이 빠르게 성장하는 가운데 대규모 자사주 매입을 통해 주주 환원에도 속도를 내는 모습이다.

엔비디아는 28일(현지시간) 기존 자사주 매입 계획에 1500억달러를 추가로 승인했다고 밝혔다. 이에 따라 앞으로 매입할 수 있는 자사주 규모는 기존 미집행분을 포함해 총 2350억달러(319조 5295억원)로 늘었다.

엔비디아는 해당 자사주 매입을 2028회계연도까지 진행할 계획이다.

발표 이후 엔비디아 주가는 개장 전 거래에서 1% 가까이 상승했다.

엔비디아는 생성형 AI 열풍의 최대 수혜 기업 가운데 하나로 꼽힌다. AI 모델 개발과 서비스에 사용되는 고성능 그래픽처리장치(GPU)와 관련 기술에 대한 수요가 급증하면서 매출도 빠르게 늘고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "엔비디아의 성장은 한 세대에 한 번 있을 AI와 가속 컴퓨팅으로의 플랫폼 전환에 의해 주도되고 있다"고 말했다.

엔비디아 로고.[사진=로이터 뉴스핌]

koinwon@newspim.com