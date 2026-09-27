군·유엔사, DMZ 지뢰 추정 폭발사고 첫 합동조사…현장 인근 첫 진입

AI 핵심 요약beta
- 군과 유엔사 27일 DMZ 지뢰사고 현장을 합동조사했다
- 조사팀은 폭발 추정지점 근접 지역까지 진입했다
- 안전 고려해 일몰 전 종료하고 원인 규명에 나섰다
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폭발 당시 작전 간부·유엔사 군정위 비서장 등 공동 조사 참여
미확인 지뢰지대 위험·피로 누적에 작전 종료…추가 조사 재개
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 우리 군과 유엔군사령부가 27일 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 추정 폭발 사고 현장에 대한 합동조사를 실시해 폭발 발생 추정지점 근접 지역까지 도달했다.
군·유엔사는 지뢰탐지기를 이용해 기동로를 정밀 탐색하고 추가 이동로를 확장했으나, 미확인 지뢰지대의 위험성과 장시간 작전에 따른 인원 피로도를 고려해 일몰 전 작전을 종료했다.
합동참모본부에 따르면, 이날 현장에는 우리 군 작전병력, 유엔사 군사정전위원회 비서장 등 유엔사 관계자, 조사기관 인원 등 40여 명이 투입됐다. 지난 21일 당시 현장 작전에 참여했던 간부 일부도 조사팀에 포함됐다.
조사팀은 오전 9시부터 일몰 때까지 선두에서 지뢰탐지기 등을 운용하며 DMZ 내 기동로의 지뢰 위험을 정밀 탐색했다. 사고 추정지점으로 이어지는 기존 기동로의 안전성을 확인하는 동시에, 추가 기동로 확장 작업도 벌였다.
군과 유엔사는 전날인 26일 현장조사를 위한 예비 작전을 실시했다. 당시 조사 인력 약 20여 명이 DMZ에 진입해 기동로 확보, 이동로 안전성, 감시·통신 상태 등 조사 여건을 점검했다. 26일 활동이 현장 접근과 안전 확보를 위한 사전 조치였다면, 27일 작전은 조사팀이 폭발 발생 추정지점 근접 지역까지 실제 진입해 지뢰 정밀탐색을 실시한 첫 본격 합동조사라는 데 의미가 있다.
합참은 현장 일대가 지뢰 매설 위치를 특정하기 어려운 미확인 지뢰지대인 만큼, 작전 인원의 안전을 최우선으로 고려했다고 밝혔다. 군과 유엔사는 '후속 현장조사'를 통해 폭발 원인과 사고 경위를 규명하고, 확인된 사실을 객관적이고 투명하게 공개할 계획이다.
gomsi@newspim.com