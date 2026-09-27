경북권내륙 28일 안개 '주의'....큰 기온차 '건강 유의'

AI 핵심 요약beta
- 28일 경북 내륙에 안개 끼겠다.
- 28일 대구·경북 낮밤 기온차 크겠다.
- 29일 동해안·북동산지에 비 조금 오겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 추석연휴가 끝난 28일 경북권 내륙을 중심으로 안개가 끼겠다. 교통안전에 유의해야 한다.
또 낮과 밤의 기온 차가 크겠다. 환절기 건강관리에 각별히 주의해야 한다.
이튿날인 29일 오전(06~12시)부터 경북 동해안과 북동산지에 비가 내리기 시작해 이날 오후(12~18시)에 대부분 그치겠다. 예상 강수량은 5mm 안팎으로 관측됐다.
대구와 경북의 28일 기온은 14~28도의 분포를 보이며 낮과 밤의 기온 차가 크겠다.
기상청은 당분간 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10~15℃로 크겠다며 건강관리에 유의할 것을 당부했다.
대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 19도, 경북 봉화 14도, 영주·문경 15도, 안동·청송 17도, 울진·영덕 19도, 포항은 20도의 분포를 보이고 낮 기온은 대구 28도, 경북 봉화 24도, 안동·상주·청송·울진 27도, 경주·영천 28도, 포항은 29도로 관측됐다.
nulcheon@newspim.com