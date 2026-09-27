[중국증시 주간 포인트] ②오픈AI 데브데이, 트럼프 AI회의, 구글 TPU 위성, 테슬라 로드스터, 화웨이 어센드 950, 일본∙대만 반도체업계 가격인상, 실적발표 등

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(9월 28일~10월 4일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 다음의 소식을 꼽았다.

①편 : △美 8월 PCE 물가·9월 비농업 고용지표 발표 △中 9월 PMI·규모 이상 공업기업 이익 발표 △호르무즈 정세 변화, 유가 상승 우려 △美 연준 인사 잇따라 발언, 금리방향 주목 △美 연준, 10월 RMP 확대 전망 △中 인민은행, 역레포로 유동성 대응 △G20 무역장관회의 개최 △인도 9월말까지 설탕 수출 제한. 물가영향 주목. <①편 기사 링크>

②편 : △오픈AI, 'DevDay 2026' 개최 △트럼프·테크기업 CEO, AI 회의 개최 △구글, 자체 TPU 탑재 프로토타입 위성 발사 △스페이스X, NASA 크루-13 유인 임무 △테슬라, 차세대 고성능 전기 스포츠카 '로드스터' 공개 △화웨이, '어센드 950' AI 컴퓨팅 클러스터 가동 △日 포토레지스트 업체, 가격 15% 인상 △대만 전력반도체 업체, 3차 가격 인상 △'마이크론' 4Q 실적 발표, AI 산업 동향 지표 △中 패션플랫폼 업체 쉬인, 실적 발표 전망 △CXMT, VanEck ETF 편입 가능성.

◆ 국내외 주요 기업 이벤트

1. 오픈AI, 'DevDay 2026' 개최

오픈AI는 9월 29일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 연례 개발자 콘퍼런스 '데브데이(DevDay) 2026'을 개최한다.

오픈AI 공식 홈페이지에 따르면 행사는 현지시간 9월 29일 열리며 한국시간으로는 30일 새벽에 진행될 예정이다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 현지시간 오전 10시에 기조연설에 나선다.

포춘에 따르면 오픈AI는 이번 행사에서 사이버보안 전용 모델인 'GPT-6 사이버(Cyber)'와 기업용 배포 제품을 선보일 예정이다. 이외에도 10개 이상의 신제품이 공개될 가능성이 거론된다. API와 개발도구, 기술 시연, 개발자 워크숍 등도 진행된다.

2. 트럼프·테크기업 CEO, AI 회의 개최

트럼프 대통령과 마이크 존슨 미국 하원의장, 주요 기술기업 CEO들은 9월 29일(현지시간) 인공지능(AI)을 주제로 회의를 개최할 예정이다.

폭스뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 AI 기반 신규 웹사이트 'America.gov'를 공개할 예정이다. 이 사이트는 현재 여러 연방기관 웹사이트에 분산돼 있는 정부 정보와 자원을 통합하는 방식으로 운영될 것으로 알려졌다.

구체적인 참석 기업은 아직 확정되지 않은 것으로 알려졌으나, 현지 매체에 따르면 일론 머스크 테슬라 CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO, 데이브 림프 블루오리진 CEO 등이 참석할 것으로 예상된다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 테슬라(TSLA), 엔비디아(NVDA)

3. 구글, 자체 TPU 탑재 프로토타입 위성 발사

구글이 우주에서 AI 연산을 수행하는 미래를 겨냥한 '프로젝트 선캐처(Project Suncatcher)'의 첫 궤도 실험에 나선다.

구글은 자체 개발한 텐서처리장치(TPU) 4개를 탑재한 프로토타입 위성을 오는 10월 1일 스페이스X의 '트랜스포터-18(Transporter-18)' 공동 발사 임무를 통해 우주로 보낼 예정이다.

이번 실험에서는 우주에 배치된 TPU가 방사선과 발사 과정의 진동을 견딜 수 있는지, 진공 상태에서 발생하는 열을 효과적으로 처리할 수 있는지 등을 검증한다. 구글은 이를 통해 향후 태양광을 활용하는 우주 기반 AI 컴퓨팅 인프라 구축 가능성을 시험한다는 구상이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 알파벳(GOOGL)

4. 스페이스X, NASA 크루-13 유인 임무

스페이스X는 10월 1일 팰컨9 로켓을 이용해 나사(NASA)의 크루-13 유인 우주비행 임무를 수행할 예정이다. 우주비행사 4명을 국제우주정거장(ISS)으로 운송하는 임무다.

스페이스X 공식 홈페이지에 따르면 스타십 14차 비행시험은 이르면 현지시간 9월 28일 오전, 한국시간으로는 월요일 저녁 발사가 예정돼 있다. 다만 구체적인 발사 시점은 기상 등 조건에 따라 달라질 수 있다.

이번 비행에서는 우주선의 실제 지구 궤도 진입과 스타링크 V3 위성 26기의 배치가 주요 관전 포인트다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 스페이스X(SPCX)

[사진 = 테슬라 공식 홈페이지] 테슬라가 10월 1일 정식 공개하는 고성능 전기 스포츠카 로드스터(ROADSTER) 홍보 이미지.

5. 테슬라, 차세대 고성능 전기 스포츠카 '로드스터' 공개

테슬라가 10월 1일 수년간 출시가 지연된 차세대 고성능 전기 스포츠카 로드스터(ROADSTER)를 공식 공개할 계획이다.

신차에 스페이스X의 냉가스 추진 시스템이 탑재될 가능성이 있다는 관측이 나오면서 '비행 가능한 테슬라'에 대한 시장의 관심도 커지고 있다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 테슬라(TSLA)

6. 화웨이, '어센드 950' AI 컴퓨팅 클러스터 가동

화웨이 이사 겸 화웨이 클라우드의 최고경영자(CEO)은 저우웨펑(周躍峰)은 '화웨이 커넥트 2026' 행사에서 어센드(昇騰·성텅·Ascend) 950 AI 컴퓨팅 클러스터가 9월 30일부터 중국 고객을 대상으로 서비스를 제공하고, 11월 30일부터 해외 시장에도 전면 제공될 예정이라고 밝혔다. 추론 효율은 이전 세대보다 최소 20% 향상될 것으로 설명했다.

화웨이 클라우드는 새로운 에이전트 메모리 시스템인 CMS 메모리 스토리지도 출시할 예정이다. CMS 시스템을 탑재한 화웨이 클라우드는 2027년 1분기 출시될 예정이다. 또한 글로벌 최고 수준의 멀티모달 대형언어모델 기업들과 협력해 산업 분야의 AI 적용을 확대할 계획이다.

[사진 = 화웨이 공식 웨이보] 화웨이(Huawei)가 2026년 7월 17일부터 20일까지 중국 상하이시에서 열리는 '2026 세계인공지능대회(WAIC) 및 글로벌 AI 거버넌스 고위급 회의'에서 차세대 플래그십 슈퍼노드 'Atlas 950 SuperPoD'를 최초로 공개했다.

◆ 글로벌 반도체 업계, 가격인상 랠리

1. 日 포토레지스트 업체, 가격 15% 인상

일본 JSR, 도쿄오카공업(TOK), 신에쓰화학 등이 10월 1일부터 글로벌 포토레지스트 가격을 15% 인상할 예정이라는 보도가 나왔다.

고급 ArF 및 HBM용 침지형 포토레지스트의 가격 인상폭은 이보다 더 클 것으로 알려졌다.

일본 업체들의 가격 인상과 중국의 일본산 소재 의존도 축소가 중국 내 국산 대체 소재 기업에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 관측이 나오고 있지만, 실제 인상폭과 영향은 추가 확인이 필요하다는 평가다.

2. 대만 전력반도체 업체, 3차 가격 인상

대만 전력반도체 업체들이 세 번째 가격 인상을 준비하고 있다는 보도가 나왔다.

이르면 10월부터 비계약 제품을 대상으로 10~15%의 가격 인상이 이뤄질 것으로 알려졌다.

업계에서는 타이완세미컨덕터(TSC), 판짓(Pnajit), 에리스(Eris) 등의 하반기 실적이 판매량과 가격 상승의 영향을 받을 것으로 전망하고 있다.

◆ 글로벌 기업 실적 및 동향

1. '마이크론' 4Q 실적 발표, AI 산업 동향 지표

마이크론은 미국 동부시간 9월 30일 오후 4시30분(현지시간) 2026회계연도 4분기 실적 컨퍼런스콜을 개최한다.

이번 실적은 마이크론의 실적뿐 아니라 DRAM과 HBM, 나아가 전체 AI 데이터센터 산업의 경기 흐름을 가늠할 주요 지표가 될 전망이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 마이크론(MU)

2. 中 패션플랫폼 업체 '쉬인', 실적 발표 전망

블룸버그에 따르면 중국 온라인 패스트 패션 플랫폼 운영업체 쉬인(希音·SHEIN 0625.HK)은 9월 28일 장 마감 후 최신 실적을 발표할 것으로 예상된다. 쉬인은 9월 1일 홍콩증권거래소에 정식 상장했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 쉬인(0625.HK)

3. CXMT, VanEck ETF 편입 가능성

글로벌 자산운용사 VanEck의 선임 상품매니저 존 패트릭 리(John Patrick Lee)는 최근 인터뷰에서 미국 기관투자자들이 중국 반도체 기업에 대한 투자를 확대하기 시작했다고 밝혔다.

그는 이르면 9월 말 중국 최대 D램 제조사 창신메모리테크놀로지(長鑫科技∙CXMT 688825.SH)가 VanEck의 ETF에 편입될 가능성이 있다고 언급했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : CXMT(688825.SH)

pxx17@newspim.com