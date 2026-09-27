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[중국증시 주간 포인트] ①美 물가∙고용 및 中 제조업 지표, 호르무즈 정세변화, 美 연준 RMP 확대, 인민은행 역레포 유동성, G20 무역장관회의, 설탕가격 상승 등

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AI 핵심 요약

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  • 중국 증시가 28일~4일 휴장하는 가운데 미중 지표 발표가 주목됐다.
  • 미국 PCE·고용, 중국 PMI·공업이익이 경기와 정책 방향을 가를 전망이다.
  • 호르무즈 정세와 연준 발언, 유동성 대응도 변수로 꼽혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 9월 27일 오후 8시16분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(9월 28일~10월 4일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 다음의 소식을 꼽았다.  

①편 : △美 8월 PCE 물가·9월 비농업 고용지표 발표 △中 9월 PMI·규모 이상 공업기업 이익 발표 △호르무즈 정세 변화, 유가 상승 우려 △美 연준 인사 잇따라 발언, 금리방향 주목 △美 연준, 10월 RMP 확대 전망 △中 인민은행, 역레포로 유동성 대응 △G20 무역장관회의 개최 △인도 9월말까지 설탕 수출 제한. 물가영향 주목.

②편 : △오픈AI, 'DevDay 2026' 개최 △트럼프·테크기업 CEO, AI 회의 개최 △구글, 자체 TPU 탑재 프로토타입 위성 발사 △스페이스X, NASA 크루-13 유인 임무 △테슬라, 차세대 고성능 전기 스포츠카 '로드스터' 공개 △화웨이, '어센드 950' AI 컴퓨팅 클러스터 가동 △日 포토레지스트 업체, 가격 15% 인상 △대만 전력반도체 업체, 3차 가격 인상 △'마이크론' 4Q 실적 발표, AI 산업 동향 지표 △中 패션플랫폼 업체 쉬인, 실적 발표 전망 △CXMT, VanEck ETF 편입 가능성. <②편 기사 링크>

한편, 상하이증권거래소·선전증권거래소·베이징증권거래소는 국경절 연휴를 맞아 10월 1일부터 10월 7일까지 휴장하며 10월 8일부터 정상적으로 개장한다. 홍콩증시는 10월 1일 하루 휴장하고 10월 2일부터 정상 거래된다.

이와 함께 강구퉁(港股通, 상하이∙선전거래소를 통한 홍콩 주식 거래)을 비롯해 후구퉁(滬股通, 홍콩거래소를 통한 상하이 주식 거래)과 선구퉁(深股通, 홍콩거래소를 통한 선전 주식 거래) 또한 10월 1일부터 10월 7일까지 중단되며, 10월 8일부터 정상적으로 재개된다.

◆ 美·中 거시경제 지표 발표

1. 美 8월 PCE 물가·9월 비농업 고용지표 발표

'미국 연준이 가장 선호하는 물가 지표'인 개인소비지출(PCE) 가격지수가 9월 30일 발표된다.

TD이코노믹스가 집계한 시장 전망에 따르면 8월 헤드라인 PCE 물가지수의 전년 동기 대비 상승률은 3.7%, 근원 PCE 상승률은 3.3%로 각각 전월과 같은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 두 지표 모두 미 연준의 장기 물가 목표치인 2%를 크게 웃도는 수준이다.

10월 2일에는 미국의 9월 비농업 고용보고서가 공개된다.

로이터가 경제전문가들을 대상으로 실시한 조사에 따르면 신규 고용은 8월 16만2000명에서 10만명으로 둔화될 것으로 예상된다. 실업률 전망치는 4.2%다.

두 지표가 모두 시장 예상치를 웃돌 경우 긴축 우려가 동시에 커질 수 있는 반면, 물가와 고용이 함께 둔화한다면 연준의 통화정책 전환 기대가 강화될 가능성이 있다.

[사진 = 중국 국가통계국] 중국 월간 제조업 PMI 추이

2. 中 9월 PMI·규모 이상 공업기업 이익 발표

중국 국가통계국은 9월 30일 9월 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)를 발표한다. 8월 제조업 PMI는 49.8이었다. 비제조업 PMI와 종합 PMI도 같은 날 공개된다.

이에 앞서 국가통계국은 28일 8월 규모 이상 공업기업 이익을 발표한다. 7월 공업기업 이익은 전년 동기 대비 11.2% 증가했으며, 1~8월 누적 증가율 전망치에도 관심이 쏠린다.

해당 지표들은 국경절 연휴를 앞두고 발표되는 만큼 3분기 말 중국 제조업 경기 흐름을 확인할 핵심 지표로 평가된다.

◆ 글로벌 외교·금융·무역 이슈

1. 호르무즈 정세 변화, 유가 상승 우려

트럼프 대통령이 이란의 '7일 휴전안'을 거부하면서 호르무즈 해협 재개방 협상에도 변화가 생겼다는 보도가 나왔다. 중동 정세가 다시 악화될 경우 석유 공급 차질에 대한 우려가 커지면서 국제유가가 다시 상승할 가능성이 제기된다.

9월 26일 외신은 미국 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 이란의 7일 휴전 제안을 거부했으며, 11월 중간선거 이후 이란에 대한 폭격을 재개할 것으로 예상하고 있다고 보도했다. 이란의 휴전 제안에는 호르무즈 해협 재개방과 핵협상 재개 등의 조건이 포함됐으며, 미국의 이란 항구 봉쇄 해제가 맞교환 조건으로 제시된 것으로 알려졌다.

2. 美 연준 인사 잇따라 발언, 금리방향 주목

9월 30일부터 10월 2일까지 오스틴 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재, 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재, 리사 쿡 연준 이사 등 미국 연방준비제도(Fed·연준) 주요 인사들이 잇따라 발언에 나선다. 윌리엄스와 쿡은 두 차례 공개 일정이 예정돼 있다.

CME 페드워치에 따르면 시장에서는 10월 25bp 추가 금리 인상 가능성을 약 70%로 반영하고 있다. 10년물 미국 국채금리가 2007년 이후 최고 수준까지 상승한 상황에서 연준 인사들이 물가 상승 위험을 재차 강조할 경우 긴축 기대가 더욱 강해질 가능성이 있다. 이에 따라 장기 국채와 달러, 금 가격의 움직임에도 관심이 쏠린다.

3. 美 연준, 10월 RMP 확대 전망

바클레이스는 연준이 '지급준비금 관리 매입(RMP)'을 현재 0 수준으로 유지하다가 10월 이후 환매조건부채권(Repo·레포) 시장이 긴축되는 시점부터 국채 매입을 재개할 것으로 전망했다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

4. 中 인민은행, 역레포로 유동성 대응

중국 중앙은행인 인민은행은 은행 시스템의 단기 유동성 수요에 더욱 적절하게 대응하기 위해 9월 28일부터 10월 8일까지 익일물 역레포(역RP) 거래를 실시한다. 고정금리·수량입찰 방식으로 진행되며 하루 운영 규모는 최대 1조 위안이다.

5. G20 무역장관회의 개최

G20 무역장관회의가 9월 29일부터 10월 1일까지 열린다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 다음 주 위스콘신주를 방문해 G20 회의에 참석할 예정이다.

6. 인도 9월말까지 설탕 수출 제한. 물가영향 주목

로이터에 따르면 미국 기후예측센터는 지난주 목요일 엘니뇨 현상이 지속적으로 강화되고 있다고 밝혔다. 2026~2027년 북반구 가을과 겨울철에 매우 강한 엘니뇨가 발생할 가능성은 90%를 넘어선 것으로 나타났다.

이러한 상황 속 인도는 9월 말까지 설탕 수출을 제한하고 있다. 인도는 세계 주요 설탕 생산국이자 수출국인 만큼, 수출 물량 감소가 글로벌 공급 불안을 키울 가능성이 있다.

엘니뇨 강화로 주요 설탕 생산국의 생산 차질 우려가 커지는 가운데 인도까지 수출 제한에 나서면서 국제 설탕 가격에 상승 압력이 커질 수 있다는 설명이다. 설탕 가격 상승은 음료와 제과 등 식품업체의 원가 부담으로 이어질 수 있어 향후 식품 물가에도 영향을 줄 수 있는 변수가 될 전망이다. 

pxx17@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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