경북도, '무주~성주~대구고속도로' 예타통과 팔걷었다

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경북도·대구시·전북도·국회의원 공동 대응...28일, 정책세미나

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 '무주~성주~대구 고속도로' 예타 통과에 팔을 걷었다.

28일 경북도에 따르면 도는 국회 의원회관에서 '무주~성주~대구 고속도로 건설 예타 통과를 위한 국회 정책 세미나'를 열고 국가 간선도로망 구축 필요성과 대응 논리를 공유했다.

28일 국회 의원회관에서 열린 '무주~성주~대구 고속도로 건설 예타 통과를 위한 국회 정책세미나'에서 경북도와 대구시, 전북도 관계자와 대구.경북권과 전북지역 국회의원들이 해당 사업의 예타 통과를 촉구하고 있다.[사진=경북도] 2026.09.28 nulcheon@newspim.com

영호남 숙원 사업인 무주~성주~대구(동서 3축) 고속도로의 예비 타당성 조사(예타) 통과를 위해 국회와 관계 지자체가 공동 대응에 나선 셈이다. 정책 세미나는 송언석(국민의힘), 정희용(국민의힘), 안호영(더불어민주당), 이진숙(국민의힘) 국회의원이 주최했고 경북도·전북 특별자치도·대구광역시가 공동 주관했다.

이선하 교수(공주대)가 좌장을 맡은 세미나에서 김상엽 전북연구원 기획경영실장이 '무주~대구 고속도로 추진 전략'을 발표했다. 또 박종태 경북도 건설도시국장과 전북·대구 도로·교통 분야 국장, 전문가들이 토론자로 나서 대응 논리와 사업의 정책적 타당성을 짚었다.

'무주~성주~대구 고속도로'는 전북 무주에서 경북 김천·성주·칠곡을 거쳐 대구 달성까지 이어지는 84.1㎞ 노선이다.

무주-대구 고속도로 건설사업 위치도[사진=경북도]2026.09.28 nulcheon@newspim.com

경북 구간은 50㎞이며 총사업비는 6조 3997억 원이다. 1992년 국가 간선 도로망 수립 이후 장기간 미구축 구간으로 남은 동서 3축(새만금~포항)의 단절 구간을 잇는 핵심 사업이다.

노선이 연결되면 영호남 간 교통 접근성이 크게 향상되고, 중부 내륙선과 통영 대전선이 곧바로 이어져 이동 거리가 169㎞에서 84㎞로 85㎞ 줄어든다. 소요 시간도 100분에서 50분으로 짧아져 경부고속도로 상습 정체를 덜어내는 효과도 기대된다.

앞서 경북도는 전북·대구, 5개 기초 지자체, 한국도로공사와 공동 대응 체계를 꾸려왔다. KDI가 올해 1월 예비 타당성 조사에 착수함에 따라 지난 4월 관계 기관 회의를 열고 경제성 보완을 위한 정책적 타당성 논리와 산업·관광 자원을 연계한 수요 창출 방안을 함께 마련했다.

경북도는 관계 지자체, 한국도로공사와 협력해 국토 균형 발전과 영호남 상생, 동서 3축 국가 간선 도로망 완성, 지역 접근성 개선 등 정책 효과를 분석하고, 예타 대응 논리를 구체화할 계획이다.

박종태 경북도 건설도시국장은 "'무주~성주~대구 고속도로'는 동서 3축을 완성하고 영호남을 하나의 교통·경제권으로 묶어주는 국가적 핵심 사업"이라며 "국회와 지자체가 예타 통과를 위한 의지를 모은 만큼 조기 건설에 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com