외교부, 주한우크라이나 대사대리 초치…"허위 공보에 유감 표명"

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박윤주 외교부 1차관, 안드리 베쉬킨 대사대리 초치

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 박윤주 외교부 1차관이 28일 안드리 베쉬킨 주한 우크라이나 대사대리를 초치해 북한군 포로 송환과 관련해 강력한 유감을 표명했다고 외교부가 밝혔다.

외교부는 이날 보도자료를 통해 "북한군 포로 송환 사실에 관한 한국·우크라이나 간 명확한 대외 비공개 합의에도 불구하고, 우크라이나 측이 충분한 사전 설명이나 구체 협의 없이 일방적으로 금번 유엔총회에서 북한군 포로의 한국행을 전격 공개했다"고 밝혔다.

박윤주 외교부 1차관이 28일 안드리 베쉬킨 주한 우크라이나 대사대리를 초치해 북한군 포로 송환과 관련해 강력한 유감을 표명했다고 외교부가 밝혔다. 사진은 이재명 대통령이 지난 7월 8일(현지시간) 튀르키예 앙카라 시내의 한 호텔에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

그러면서 "이후 우크라이나 대통령실 공보실이 비공개 합의 사실이 없다는 허위 공보를 발표한 데 대해 (박 차관은) 강력한 유감을 표명했다"고 덧붙였다.

박 차관은 "우크라이나 측이 비공개 합의가 없었다는 거짓 사실을 발표한 것은 양국 정부 간 신뢰를 심각하게 훼손하고 양국의 우호 관계에 지장을 초래하는 행위임을 강조했다"고 외교부는 전했다.

박 차관은 또한 우크라이나 정부 차원의 공식 해명과 사과를 요구하고 재발 방지를 촉구했다.

베쉬킨 대사대리는 "한국 정부의 입장을 주의 깊게 들었으며, 이를 본국에 정확히 보고하겠다고 했다"고 외교부는 밝혔다.

hong90@newspim.com