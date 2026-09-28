SBI저축은행, 소아암 환아 위해 헌혈증서 500매 기부

AI 핵심 요약beta
- SBI저축은행이 28일 헌혈증서 500매를 전달했다.
- 임직원 헌혈로 마련해 소아암 환아 지원에 쓴다.
- 사회취약계층 지원을 위한 활동을 이어가겠다고 했다.
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치료 과정서 수혈 필요한 환아 지원에 활용
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = SBI저축은행은 소아암 환아 지원을 위해 한국백혈병소아암협회에 헌혈증서 500매를 전달했다고 28일 밝혔다.
SBI저축은행은 이날 서울 중구 본사에서 헌혈증서 전달식을 열었다. 행사에는 김문석 SBI저축은행 대표이사와 허인영 한국백혈병소아암협회 사무총장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번에 전달한 헌혈증서 500매는 SBI저축은행 임직원들이 헌혈봉사를 통해 마련했다. 헌혈증서는 치료 과정에서 수혈이 필요한 소아암 환아들을 지원하는 데 활용될 예정이다.
한국백혈병소아암협회는 소아암 환아의 완치와 삶의 질 향상을 지원하는 공익단체로, 전국 7개 지회와 8개 보금자리 쉼터, 6개 소아암청소년통합지원센터를 운영하고 있다.
SBI저축은행 관계자는 "우리 주변의 관심과 도움이 필요한 이웃을 지원하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다"며 "앞으로도 사회취약계층을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com