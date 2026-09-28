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李대통령 "700만 동포는 대한민국의 현지 거점…동포정책 완전히 새롭게 만든다"

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  • 이재명 대통령이 28일 세계 한인의 날 기념식서 동포정책 새판을 강조했다.
  • 재외동포 700만은 세계 181개국 현지 거점이라며 지원을 투자로 봤다.
  • 차세대 교육·디지털 플랫폼·재외국민 선거 개선을 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

20회 세계 한인의 날 기념식 기념사
"재외국민 선거제도 반드시 개선…디지털통합플랫폼 구축"
인천 송도서 동포 1200여명 참석…유공 동포 정부포상

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 28일 "전 세계 181개국에 살아가는 700만 재외동포는 대한민국이 세계와 연결되는 700만 개의 현지 거점"이라며 "국민주권정부는 동포정책을 완전히 새롭게 만들어가고 있다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 인천 송도에서 열린 20회 세계 한인의 날 기념식 기념사에서 이같이 말했다.

이 대통령은 "정부가 동포사회를 지원하는 것은 해외에 사는 누군가에게 주는 일방적 혜택이 아니다"라며 "대한민국과 동포사회가 서로 힘이 되고, 세계 곳곳에 형성된 네트워크를 다음 세대까지 이어가는 매우 효율적인 투자"라고 밝혔다.

이재명 대통령이 28일 인천 송도에서 열린 20회 세계 한인의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "동포 목소리, 하소연으로 끝나지 않게…정책·예산으로 반드시 실행"

이 대통령은 "동포사회의 목소리는 모든 동포정책의 출발점"이라며 "전 세계 동포사회의 건의와 애로사항을 폭넓게 듣고, 해외 순방 때마다 빼놓지 않고 동포들을 직접 만나 현장의 목소리에 귀 기울이고 있다"고 말했다.

이 대통령은 "재외공관이 이웃을 만나듯 재외국민·재외동포와 소통하고, 그 말씀을 일상적으로 기록해 정부에 전달하도록 수시로 지시하고 있다"며 "정부는 동포들의 목소리가 단지 건의나 하소연, 한탄으로 끝나지 않도록 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "동포들이 겪는 어려움을 제도 개선의 출발점으로 삼고, 좋은 제안은 정책과 예산으로 이어져 반드시 실행되도록 하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 구체적인 정책 방향도 제시했다. 이 대통령은 "우리 아이들이 어디에 살든 한국인으로서 자신의 뿌리를 자랑스러워할 수 있도록 차세대 교육 지원을 더욱 두텁게 해나가겠다"고 말했다.

또 "세계 어디서든 정부 서비스를 편리하게 이용하고 정책 정보와 동포사회가 하나로 연결되도록 '재외동포 디지털통합플랫폼'도 구축해 나가겠다"며 "주권자로서의 권리를 더욱 쉽게 행사할 수 있도록 재외국민 선거제도도 반드시 개선할 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "동포들의 귀환과 정착을 더욱 세심하게 지원하겠다"며 "입양 동포를 비롯해 흩어진 동포들의 삶과 기억 역시 대한민국의 역사로 소중히 품고 반드시 기억하겠다"고 덧붙였다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 이달 9일(현지시간) 파리 한 호텔에서 열린 동포 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 2026.09.09 [사진=청와대]

◆ "동포의 삶은 대한민국 역사와 맞닿아…함께 성장"

이 대통령은 대한민국의 성장과 발전에 동포 사회의 역할이 컸다는 점을 부각했다.

이 대통령은 "일제강점기에서 해방된 지 80여 년 만에 대한민국은 세계가 주목하는 나라로 눈부시게 우뚝 섰다"며 "세계 10위권의 경제강국, 세계 5위권의 군사강국, 민주주의 모범국가이자 온 세계인이 부러워하는 문화강국이 오늘날 대한민국의 모습"이라고 말했다.

이 대통령은 그러면서 "기적과도 같은 이 성취는 국민들이 밤낮없이 노력하고 헌신하고 희생한 덕분이자, 동포들의 피나는 노력이 함께했기에 가능한 결과"라고 평가했다.

이 대통령은 아울러 "낯선 땅에서 삶의 터전을 일구고 편견과 차별을 견뎌내며, 오직 성실함과 책임감으로 현지 사회의 신뢰를 얻어온 동포들이 있었기에 대한민국은 짧은 기간 안에 세계의 인정을 받으며 눈부신 성장과 발전을 이뤄낼 수 있었다"며 "동포들의 삶은 대한민국의 역사와 맞닿아 있다"고 강조했다.

이어 "대한민국이 성장하는 만큼 동포들의 삶이 성장하고, 동포들이 성장하는 만큼 대한민국의 위상도 높아진다"며 "세계가 대한민국을 주목하는 지금, 동포들의 역할은 그만큼 커지고 중요해지고 있다"고 말했다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 9일(현지시간) 파리의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 어린이들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.09.09 [사진=청와대]

◆ 첫 '세계 한인 주간'…"지역·분야·세대별 만남을 하나로"

이 대통령은 올해 처음 도입된 '세계 한인 주간'의 의미도 짚었다. 이 대통령은 "그동안 우리는 지역별, 분야별, 세대별로 만나왔지만 이제 그 만남을 하나로 이어보려 한다"며 "서로 다른 삶과 역사를 가진 동포들이 한인이라는 정체성을 기반으로 한자리에 모였다"고 말했다.

이 대통령은 "여러분이 가진 모든 경험과 역량을 서로 연결해 새로운 대한민국의 미래를 함께 만들어가는 첫걸음이 바로 올해 세계 한인 주간"이라고 설명했다.

이 대통령은 "누군가는 대한민국의 역사를 지켜왔고, 누군가는 대한민국의 경제를 세계로 넓혔으며, 누군가는 우리말과 문화를 다음 세대에 전해 왔다"며 "그 사실을 잊지 않고 앞으로도 이어가겠다고 다짐하는 날이 바로 세계 한인의 날"이라고 강조했다.

이 대통령은 특히 "700만 동포와 5200만 국민이 하나의 더 큰 대한민국으로 연결된다면 세계가 더욱 신뢰하는 나라, 인류의 더 나은 미래에 기여하는 나라로 힘차게 나아갈 수 있을 것"이라며 "지난 80여 년간 누구도 예상하지 못한 기적을 만들어 온 것처럼, 누구도 대신할 수 없는 '대체불가 대한민국'을 함께 만들어 가자"고 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 7월 29일(현지시간) 칠레 산티아고에서 열린 동포 만찬간담회에서 칠레 한인 동포들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.07.30 [사진=청와대]

◆ 동포 1200여명 참석…태극 무늬 기념 퍼포먼스로 마무리

이날 기념식에는 세계 각지의 한인회와 동포 경제인을 비롯해 차세대·입양 동포, 교육·문화·과학·의료 등 각 분야에서 활약하는 재외동포, 대한고려인협회·사할린귀국동포연합회 등 다양한 배경의 국내 귀환 동포 1200여명이 참석했다. 김경협 재외동포청장과 박찬대 인천시장, 더불어민주당·국민의힘 국회의원 등도 자리했다.

기념식은 700만 동포의 목소리에 귀 기울이고, 그 목소리를 정책으로 만들어 동포의 삶에 변화를 가져오는 과정을 담은 주제영상 상영으로 막을 올렸다. 이어 대한민국과 동포사회 발전에 기여한 유공 재외동포들에게 정부포상이 수여됐다.

마지막 순서는 각계각층의 동포들이 각자의 염원을 하나로 모아 태극 무늬를 형상화하는 기념 퍼포먼스로 장식됐다.

매년 10월 5일인 세계 한인의 날은 해외 각지에서 활동하는 재외동포의 공헌을 기리고 모국과의 유대를 강화하는 취지로 2007년 법정 기념일로 제정됐다. 올해 기념식은 세계한인회장대회·세계한상대회 등 주요 동포 행사가 송도에서 열리는 일정에 맞춰 앞당겨 열렸다.

the13ook@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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