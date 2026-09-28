李대통령 "700만 동포는 대한민국의 현지 거점…동포정책 완전히 새롭게 만든다"

20회 세계 한인의 날 기념식 기념사

"재외국민 선거제도 반드시 개선…디지털통합플랫폼 구축"

인천 송도서 동포 1200여명 참석…유공 동포 정부포상

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 28일 "전 세계 181개국에 살아가는 700만 재외동포는 대한민국이 세계와 연결되는 700만 개의 현지 거점"이라며 "국민주권정부는 동포정책을 완전히 새롭게 만들어가고 있다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 인천 송도에서 열린 20회 세계 한인의 날 기념식 기념사에서 이같이 말했다.

이 대통령은 "정부가 동포사회를 지원하는 것은 해외에 사는 누군가에게 주는 일방적 혜택이 아니다"라며 "대한민국과 동포사회가 서로 힘이 되고, 세계 곳곳에 형성된 네트워크를 다음 세대까지 이어가는 매우 효율적인 투자"라고 밝혔다.

이재명 대통령이 28일 인천 송도에서 열린 20회 세계 한인의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "동포 목소리, 하소연으로 끝나지 않게…정책·예산으로 반드시 실행"

이 대통령은 "동포사회의 목소리는 모든 동포정책의 출발점"이라며 "전 세계 동포사회의 건의와 애로사항을 폭넓게 듣고, 해외 순방 때마다 빼놓지 않고 동포들을 직접 만나 현장의 목소리에 귀 기울이고 있다"고 말했다.

이 대통령은 "재외공관이 이웃을 만나듯 재외국민·재외동포와 소통하고, 그 말씀을 일상적으로 기록해 정부에 전달하도록 수시로 지시하고 있다"며 "정부는 동포들의 목소리가 단지 건의나 하소연, 한탄으로 끝나지 않도록 할 것"이라고 밝혔다.

이어 "동포들이 겪는 어려움을 제도 개선의 출발점으로 삼고, 좋은 제안은 정책과 예산으로 이어져 반드시 실행되도록 하겠다"고 약속했다.

이 대통령은 구체적인 정책 방향도 제시했다. 이 대통령은 "우리 아이들이 어디에 살든 한국인으로서 자신의 뿌리를 자랑스러워할 수 있도록 차세대 교육 지원을 더욱 두텁게 해나가겠다"고 말했다.

또 "세계 어디서든 정부 서비스를 편리하게 이용하고 정책 정보와 동포사회가 하나로 연결되도록 '재외동포 디지털통합플랫폼'도 구축해 나가겠다"며 "주권자로서의 권리를 더욱 쉽게 행사할 수 있도록 재외국민 선거제도도 반드시 개선할 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "동포들의 귀환과 정착을 더욱 세심하게 지원하겠다"며 "입양 동포를 비롯해 흩어진 동포들의 삶과 기억 역시 대한민국의 역사로 소중히 품고 반드시 기억하겠다"고 덧붙였다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 이달 9일(현지시간) 파리 한 호텔에서 열린 동포 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 2026.09.09 [사진=청와대]

◆ "동포의 삶은 대한민국 역사와 맞닿아…함께 성장"

이 대통령은 대한민국의 성장과 발전에 동포 사회의 역할이 컸다는 점을 부각했다.

이 대통령은 "일제강점기에서 해방된 지 80여 년 만에 대한민국은 세계가 주목하는 나라로 눈부시게 우뚝 섰다"며 "세계 10위권의 경제강국, 세계 5위권의 군사강국, 민주주의 모범국가이자 온 세계인이 부러워하는 문화강국이 오늘날 대한민국의 모습"이라고 말했다.

이 대통령은 그러면서 "기적과도 같은 이 성취는 국민들이 밤낮없이 노력하고 헌신하고 희생한 덕분이자, 동포들의 피나는 노력이 함께했기에 가능한 결과"라고 평가했다.

이 대통령은 아울러 "낯선 땅에서 삶의 터전을 일구고 편견과 차별을 견뎌내며, 오직 성실함과 책임감으로 현지 사회의 신뢰를 얻어온 동포들이 있었기에 대한민국은 짧은 기간 안에 세계의 인정을 받으며 눈부신 성장과 발전을 이뤄낼 수 있었다"며 "동포들의 삶은 대한민국의 역사와 맞닿아 있다"고 강조했다.

이어 "대한민국이 성장하는 만큼 동포들의 삶이 성장하고, 동포들이 성장하는 만큼 대한민국의 위상도 높아진다"며 "세계가 대한민국을 주목하는 지금, 동포들의 역할은 그만큼 커지고 중요해지고 있다"고 말했다.

프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 9일(현지시간) 파리의 한 호텔에서 열린 동포 간담회에서 어린이들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.09.09 [사진=청와대]

◆ 첫 '세계 한인 주간'…"지역·분야·세대별 만남을 하나로"

이 대통령은 올해 처음 도입된 '세계 한인 주간'의 의미도 짚었다. 이 대통령은 "그동안 우리는 지역별, 분야별, 세대별로 만나왔지만 이제 그 만남을 하나로 이어보려 한다"며 "서로 다른 삶과 역사를 가진 동포들이 한인이라는 정체성을 기반으로 한자리에 모였다"고 말했다.

이 대통령은 "여러분이 가진 모든 경험과 역량을 서로 연결해 새로운 대한민국의 미래를 함께 만들어가는 첫걸음이 바로 올해 세계 한인 주간"이라고 설명했다.

이 대통령은 "누군가는 대한민국의 역사를 지켜왔고, 누군가는 대한민국의 경제를 세계로 넓혔으며, 누군가는 우리말과 문화를 다음 세대에 전해 왔다"며 "그 사실을 잊지 않고 앞으로도 이어가겠다고 다짐하는 날이 바로 세계 한인의 날"이라고 강조했다.

이 대통령은 특히 "700만 동포와 5200만 국민이 하나의 더 큰 대한민국으로 연결된다면 세계가 더욱 신뢰하는 나라, 인류의 더 나은 미래에 기여하는 나라로 힘차게 나아갈 수 있을 것"이라며 "지난 80여 년간 누구도 예상하지 못한 기적을 만들어 온 것처럼, 누구도 대신할 수 없는 '대체불가 대한민국'을 함께 만들어 가자"고 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 7월 29일(현지시간) 칠레 산티아고에서 열린 동포 만찬간담회에서 칠레 한인 동포들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.07.30 [사진=청와대]

◆ 동포 1200여명 참석…태극 무늬 기념 퍼포먼스로 마무리

이날 기념식에는 세계 각지의 한인회와 동포 경제인을 비롯해 차세대·입양 동포, 교육·문화·과학·의료 등 각 분야에서 활약하는 재외동포, 대한고려인협회·사할린귀국동포연합회 등 다양한 배경의 국내 귀환 동포 1200여명이 참석했다. 김경협 재외동포청장과 박찬대 인천시장, 더불어민주당·국민의힘 국회의원 등도 자리했다.

기념식은 700만 동포의 목소리에 귀 기울이고, 그 목소리를 정책으로 만들어 동포의 삶에 변화를 가져오는 과정을 담은 주제영상 상영으로 막을 올렸다. 이어 대한민국과 동포사회 발전에 기여한 유공 재외동포들에게 정부포상이 수여됐다.

마지막 순서는 각계각층의 동포들이 각자의 염원을 하나로 모아 태극 무늬를 형상화하는 기념 퍼포먼스로 장식됐다.

매년 10월 5일인 세계 한인의 날은 해외 각지에서 활동하는 재외동포의 공헌을 기리고 모국과의 유대를 강화하는 취지로 2007년 법정 기념일로 제정됐다. 올해 기념식은 세계한인회장대회·세계한상대회 등 주요 동포 행사가 송도에서 열리는 일정에 맞춰 앞당겨 열렸다.

the13ook@newspim.com