CJ제일제당 비비고 해외 매출 5년 43% 성장…멕시코서 체험 강화

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당 비비고가 28일 멕시코시티 박람회에 참가했다.
- 체험형 부스로 김치·고추장·라면 등 K-푸드를 알렸다.
- CJ제일제당은 멕시코·남미서 비비고 확장을 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당의 글로벌 K-푸드 브랜드 비비고가 멕시코시티에서 열린 '2026 멕시코 K-박람회'에 참가해 현지 소비자 접점을 넓혔다.
CJ제일제당은 지난 24~27일 멕시코시티 WTC 국제전시컨벤션센터에서 열린 행사에서 비비고 체험형 부스를 운영했다고 28일 밝혔다. 부스에는 비비고 글로벌 브랜드 앰배서더인 K-팝 아티스트 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)의 지식재산권(IP)을 활용한 디지털 콘텐츠와 테마존을 마련했다.
방문객들은 김치·단짠·매콤달달·매운맛 등 한국 음식의 맛을 동작으로 표현하는 모션게임에 참여하고, 비비고 고추장 소스를 곁들인 햇반과 라면·K-소스·김스낵 등을 체험했다.
CJ제일제당 관계자는 "멕시코와 남미 시장에서 비비고를 통해 더욱 다양한 K-푸드의 맛을 선보일 것"이라고 말했다.
CJ제일제당 해외 식품사업 매출은 2020년 4조1297억원에서 지난해 5조9247억원으로 43% 성장했다. 올해 상반기 해외 매출은 3조627억원으로 전년 동기보다 7% 이상 증가했다.
fineview@newspim.com