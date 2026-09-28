넥스아이, 증권신고서 제출

면역항암치료 불응 기전 기반 신약개발

글로벌 임상·파이프라인 확장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 면역항암치료에 반응하지 않는 암 치료제를 개발하는 넥스아이가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 절차에 돌입했다고 28일 밝혔다. 한국거래소로부터 코스닥시장 상장예비심사 승인을 받았으며 상장 주관사는 한국투자증권이다.

회사에 따르면 넥스아이는 2021년 설립된 기업으로 면역항암제 불응 기전을 표적하는 항체 신약을 개발한다. 이번 공모에서 총 500만주를 공모할 예정이며 주당 희망 공모가 범위는 1만500원~1만3000원으로 설정했다. 총 공모 규모는 약 525억원~650억원이다. 향후 수요예측과 일반청약을 거쳐 상장을 마무리할 계획이다.

넥스아이 로고. [로고=넥스아이]

대표 파이프라인인 NXI-101은 면역항암치료 불응에 관여하는 신규 타깃을 표적하는 항체 신약 후보물질이다. 넥스아이는 NXI-101의 글로벌 개발 및 상업화 권리를 일본 오노약품공업에 기술이전했으며, 현재 오노약품공업이 글로벌 임상개발을 진행 중이다.

후속 파이프라인 NXI-201은 넥스아이가 자체 임상개발을 추진하는 신약 후보물질로 한국과 미국에서 임상시험계획(IND) 승인을 받아 임상 단계에 진입했다. 회사는 NXI-201 임상개발을 통해 복수의 임상 파이프라인을 확보하면서 글로벌 임상개발 및 사업개발 기회를 확대할 계획이다.

아울러 면역항암치료 불응 기전 연구를 암세포 표면단백질로 확대해 차세대 파이프라인을 발굴하고 있다. 발굴된 타깃의 특성에 따라 단일클론항체뿐 아니라 항체약물접합체(ADC) 등 다양한 치료 모달리티를 적용해 파이프라인을 확장한다.

윤경완 대표는 "이번 공모를 계기로 임상개발과 차세대 파이프라인 연구개발을 더욱 가속화하고 글로벌 사업화를 통해 신약개발 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다. 공모 자금은 NXI-201의 임상개발과 차세대 ADC를 비롯한 신규 파이프라인 연구개발에 집중적으로 활용될 예정이다.

nylee54@newspim.com