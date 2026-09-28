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금융당국, '코리아 프리미엄' 위해 장기 투자 기반 확대 나선다

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  • 금융위가 28일 코스닥 재편과 장기투자 확대를 제시했다
  • 전문가들은 제도보다 실행과 정책 일관성을 강조했다
  • 지배구조 개선과 외환시장 개방도 속도를 냈다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우리아이 자립펀드·생산적 금융 ISA 신설
코스닥 우수기업 묶은 '코스닥 셀렉트' 신설 추진
국내외 전문가 "제도 개선 넘어 실행 중요"
이사회 자본배분·기관투자자 주주 관여 등 지배구조 실행 과제로

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 금융당국이 '코리아 프리미엄' 정착을 위해 장기 투자자금 유입 기반을 확대하고 코스닥 시장 구조 개편에 나선다.

국내외 자본시장 전문가들은 최근 투자자 보호와 주주환원 관련 제도 개선을 평가하면서 정책의 일관성과 장기 기관투자자 육성, 기업의 자본배분 원칙과 정보 접근성 개선 등이 필요하다고 강조했다.

금융위원회와 한국거래소는 28일 서울 여의도에서 'Korea Premium Weeks 2026'의 자본시장 관련 세션을 진행했다. 이날 행사는 '자본시장 개혁 방안', '기업지배구조 개선 성과와 발전 방향', '외환시장 개혁 방안' 등 3개 세션으로 구성됐다.

◆ 장기투자 기반 넓히고 코스닥 재편…시장 전문가 "제도 넘어 실행 중요"

'자본시장 개혁 방안'에서는 장기 투자자금 유입 확대와 코스닥 시장 구조 개편 등 정부의 향후 정책 방향과 함께 제도 개선을 실제 시장 변화로 연결하기 위한 과제가 논의됐다.

변제호 금융위원회 자본시장국장은 정부가 신뢰, 주주 보호, 혁신, 시장 접근성 등 네 가지 축을 중심으로 자본시장 개혁을 추진해왔다고 밝혔다. 향후에는 '우리아이 자립펀드'와 '생산적 금융 ISA' 신설, 퇴직연금 기금화 등을 통해 장기 투자 기반을 확대하고 코스닥에는 우수 기업 중심의 별도 세그먼트인 '코스닥 셀렉트'를 신설할 계획이라고 설명했다.

변 국장은 "우수 기업을 중심으로 코스닥 셀렉트라는 별도의 세그먼트를 신설해 기관투자자의 자금을 집중적으로 유치하겠다"며 "충분히 듣고 소통하겠지만 개혁은 멈추지 않겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 변제호 금융위원회 자본시장국장이 28일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 국내 최대 자본시장 기업설명(IR) 행사 '코리아 프리미엄 위크(Korea Premium Weeks) 2026'에서 세션1-자본시장 개혁 방안에서 코리아 프리미엄 시대를 위한 자본시장 체질개선 정책 추진방향에 대해 기조연설을 하고 있다. 2026.09.28 nylee54@newspim.com

캐피털그룹의 위니 콴(Winnie Kwan) 수석투자책임자(PIO)는 상법 개정과 스튜어드십 프로그램 등이 소수주주의 권리와 기업의 책임성을 강화하는 방향이라고 평가했다. 일본의 자본시장 개혁 사례를 들어 정책의 지속성을 강조하면서 배당과 자사주 매입·소각 등 기업의 중장기 주주환원 정책을 보다 명확하게 제시할 필요가 있다고 밝혔다.

'한국 자본시장의 질적 성장을 위한 제언' 패널토론에는 정준혁 서울대학교 법학전문대학원 교수, 이동섭 국민연금공단 수탁자책임실장, 이승우 유진투자증권 리서치센터장, 이효섭 자본시장연구원 금융산업실장과 프랭크 캐럴(Frank Carroll) 오크트리캐피털 매니징디렉터, 스티브 선(Steve Sun) 모건스탠리 인베스트먼트 매니지먼트 매니징디렉터, 리처드 위더스(Richard Withers) 뱅가드 국제공공정책 총괄 등이 참여했다.

정준혁 교수는 "지금부터는 시장과 투자자 그리고 경영자의 시간이 온 게 아닌가 생각한다"며 밸류업 공시와 유상증자, 기업공개(IPO) 등에서 예측 가능한 '베스트 프랙티스'를 만들어야 한다고 강조했다.

이동섭 실장은 전체 주주의 가치를 고려할 수 있도록 이사회 기능을 강화해야 한다고 제안했다. 대주주와 일반주주의 이해가 충돌하는 인수합병(M&A)이나 자본거래 등에 대해서는 독립이사 중심의 특별위원회가 사전에 검토하는 방안을 제시했다.

이승우 센터장은 기업의 성장이 주주의 장기 이익으로 연결되는 구조가 필요하다고 강조했다. 그는 "기업이 자본을 생산적으로 사용하고 그 성과를 주주와 나누고 투자자가 이를 확인할 수 있을 때 코리아 프리미엄이 가능할 것"이라며 기업의 IR 확대와 중소 혁신기업에 대한 리서치 확대를 주문했다.

해외 기관투자자들은 정책의 일관성과 시장 접근성 확대를 강조했다. 프랭크 캐럴 매니징디렉터는 기업의 자사주 매입·소각 계획을 시장에 명확하게 알리고 정책의 일관성을 유지할 필요가 있다고 밝혔다. 스티브 선 매니징디렉터는 장기 투자자 기반과 글로벌 투자자의 한국 기업 투자 경로 확대를, 리처드 위더스 총괄은 지배구조의 예측 가능성과 시장 신뢰, 정보 접근성 개선을 주요 과제로 제시했다.

이효섭 실장은 장기 투자자 중심의 시장 구조와 기업지배구조 개선, 코스닥 활성화를 세 가지 과제로 꼽았다. 그는 "상장 중심 시장에서 성장 중심 시장으로 바꿔야 한다"며 부실기업 퇴출과 리서치 커버리지 확대, 연기금 벤치마크 개편 등을 통해 기관투자자의 코스닥 시장 참여를 확대해야 한다고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 28일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 국내 최대 자본시장 기업설명(IR) 행사 '코리아 프리미엄 위크(Korea Premium Weeks) 2026'에서 세션1-자본시장 개혁 방안에 대한 논의(한국 자본시장의 질적 성장을 위한 제언) 패널 토론을 진행하고 있다. 2026.09.28 nylee54@newspim.com

지배구조 개선 '제도에서 실행으로'…이사회·기관투자자 역할 강조

'기업지배구조 개선 성과와 발전 방향'에서는 상법 개정 등 제도 개선을 실제 기업의 의사결정과 시장 관행으로 연결해야 한다는 데 논의가 집중됐다. 이사회의 실질적인 독립성과 기관투자자의 주주 관여, 해외 투자자의 의결권 행사 여건 개선 등이 주요 과제로 제시됐다.

김진성 한국ESG기준원 ESG평가본부 본부장은 '한국 기업지배구조 개선 노력과 성과'를 주제로 한 발표에서 지난 2024년 이후 상법과 자본시장법 개정, 밸류업 프로그램 등을 통해 일반주주 보호와 주주환원, 이사회 독립성, 정보 접근성 측면에서 제도 개선이 이뤄졌다고 평가했다. 자사주 소각 규모도 2023년 4조8000억원에서 2025년 21조4000억원으로 증가했다고 설명했다. 

김 본부장은 "기업의 투자와 현금 보유, 주주환원 등 자본배분은 이사회가 판단해야 할 핵심적인 의사결정"이라며 "이사회 중심의 자본배분 체계를 구축하고 영문공시 확대 등을 통해 해외 투자자의 정보 활용성과 기업 간 비교 가능성을 높여야 한다"고 강조했다.

이화신 APG Asset Management 책임투자·스튜어드십 이사는 상법과 자본시장 관련 법 개정으로 소액주주 보호를 위한 제도적 기반이 강화된 만큼 앞으로는 기업과 투자자의 역할이 중요하다고 진단했다. 기업은 의미 있는 정보를 제공하고 이사회가 실질적으로 작동하도록 하는 한편 투자자는 의결권 행사를 넘어 기업과 지속적으로 대화하는 '인게이지먼트'를 강화해야 한다고 강조했다. 

'기업지배구조 개선과 코리아 프리미엄으로의 도약' 패널토론에는 안수현 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수가 좌장을 맡고, 김민수 금융위원회 사무관, 안유라 아시아기업지배구조협회(ACGA) 이사 겸 한국 리서치 총괄, 이왕겸 미래에셋자산운용 책임투자전략센터 센터장, 김춘 한국상장회사협의회 본부장, 이영진 S&P글로벌 이사가 참여했다.

안유라 이사는 상법과 스튜어드십 코드 개정, 영문공시 개선 등을 계기로 글로벌 기관투자자의 한국 시장에 대한 관심이 높아졌다고 평가했다. 그는 "해외 기관투자자들도 국내 투자자들만큼 동등하게 의견을 개진할 수 있는 기회가 마련돼야 한다"며 해외 투자자의 의결권 행사 여건과 제도 개정 과정에서의 정보 접근성을 개선할 필요가 있다고 말했다.

이왕겸 센터장은 "지금은 투자자들의 시간이 아닌가라는 생각을 하고 있다"며 "제도가 실제 변화로 이어지기 위해서는 기관투자자들이 적극적으로 목소리를 내고 기업과 소통해야 한다"고 강조했다. 주주총회가 특정 시기에 집중되는 문제를 개선해 의결권 행사의 실효성을 높일 필요가 있다는 의견도 제시했다.

이영진 이사는 한국 기업들이 투명성과 공시 측면에서는 상대적으로 높은 수준을 보이는 반면 이사회 감독과 리스크·위기관리에서는 개선 여지가 있다고 분석했다. 그는 "코리아 프리미엄은 몇몇 소수 기업의 변화로 이뤄질 수는 없다"며 "한국 시장 전체가 글로벌 투자자들에게 신뢰를 얻어야 코리아 프리미엄으로 갈 수 있다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 28일 서울 중구 더그랜드롯데 서울에서 열린 국내 최대 자본시장 기업설명(IR) 행사 '코리아 프리미엄 위크(Korea Premium Weeks) 2026'에서 세션2-기업지배구조 개선 성과와 발전 방향(기업지배구조 개선과 코리아 프리미엄으로의 도약) 패널 토론을 진행하고 있다. 2026.09.28 nylee54@newspim.com

김춘 본부장은 내년부터 자산 2조원 이상 대규모 상장회사에 전자주주총회가 의무화되는 점을 언급하며 외국인 주주의 의결권 행사 여건도 개선될 것으로 전망했다. 그는 "조금 시간이 걸릴 뿐이지 이미 움직이고 있다"며 상법 개정과 집중투표제, 전자주주총회 등이 맞물리면서 일반주주와 기관투자자의 영향력도 확대될 것으로 내다봤다.

김민수 사무관은 최근 제도 개편 이후 정책의 실효성을 높이기 위한 후속 조치를 추진하고 있다고 밝혔다. 자사주 소각 시 해당 자사주의 당초 취득 목적까지 공시하도록 하는 등 공시 제도를 보완했으며 전자주주총회 시행이 주주총회 분산에도 일정 부분 도움이 될 것으로 기대했다.

'외환시장 개혁 방안'에서는 외환시장 접근성 개선과 원화 국제화를 위한 정책 방향이 제시됐다. 도종록 재정경제부 외화자금과장은 2024년 외환시장 거래시간 연장과 해외외국환업무취급기관(RFI) 도입에 이어 올해 7월 24시간 거래 체제로 전환하면서 일평균 외환시장 거래량이 지난 2024년 하반기 110억달러(약 15조원)에서 올해 8월 190억달러(약 26조원)로 늘고 야간 거래 비중도 17%에서 33%로 확대됐다고 설명했다.

외국인 투자자가 국내 원화 계좌 없이도 결제할 수 있는 원화 결제 시스템도 이달 시범 운영을 시작해 내년 1월 정식 운영할 예정이다. 도 과장은 "궁극적으로 원화가 해외에서도 자유롭게 거래될 수 있는 환경을 만드는 것이 목표"라며 거래 인프라와 원화 수요·공급 확대, 위험관리 체계 구축 등을 통해 원화 국제화를 추진하겠다고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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