iM금융, 차기 회장 선임 절차 개시...황병우 회장 연임 관심사

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외부 전문기관·전문가 참여로 검증 강화

10월 롱리스트·11월 숏리스트 거쳐 12월 최종후보 추천

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 황병우 현 회장의 연임 도전이 점쳐지는 iM금융그룹이 차기 최고경영자 선임을 위한 경영 승계 절차에 공식 착수했다. 외부 전문기관과 전문가의 평가 참여를 확대하고 검증 기간을 기존보다 늘려 후보자의 전문성과 경영 역량을 단계적으로 검증한다는 방침이다.

iM금융지주 회장후보추천위원회는 28일 회의를 열고 차기 최고경영자 선임을 위한 경영 승계 절차 개시를 결정했다고 밝혔다.

회추위는 이번 승계 절차의 원칙으로 ▲절차적 정당성과 투명성 확보 ▲후보군 구성의 다양성과 평가의 공정성 제고 ▲자질과 역량을 갖춘 최종후보자 선정 ▲회추위의 독립성 제고를 제시했다.

황병우 iM금융그룹 회장. [사진=iM금융]

iM금융지주는 사전에 공개한 최고경영자 자격요건을 바탕으로 내·외부 상시 후보군을 구성해 관리해 왔다.

내부 후보군은 상시 관리체계를 통해 육성하고, 외부 후보군은 복수의 전문 서치기관을 활용해 폭넓게 발굴한다. 후보자의 출신이나 현직 여부와 관계없이 동일한 기준을 적용해 전문성과 경영 역량을 검증할 계획이다.

승계 절차는 ▲롱리스트 선정 ▲숏리스트 선정 ▲최종후보 선정 등 3단계로 진행된다. 1단계에서는 표준화된 지원서와 증빙자료, 복수 전문기관의 평판 조회 등을 통해 자격요건과 금융지주 최고경영자로서 필요한 역량을 검증한다.

숏리스트 선정 단계에서는 독립이사와 외부 전문가가 금융업 전문성, 조직·리더십, 전략적 사고 역량 등을 심층 평가한다.

최종후보 선정 단계에서는 독립이사의 영역별 집중 면접에 이어 향후 3년간의 그룹 경영 방향을 발표하고 토론하는 '3 Yrs. Visioning' 세션을 진행해 최고경영자로서의 준비도와 적합성을 종합적으로 검증한다.

외부 전문가의 평가 참여와 심층 인터뷰도 확대한다. 회추위는 후보자의 경영철학과 그룹의 미래 비전, 리더십 및 경영 역량 등을 직접 검증하면서 최종후보 추천 과정에서 주도적인 역할을 수행한다는 계획이다.

일정은 10월 말 롱리스트 선정, 11월 말 숏리스트 확정, 12월 중 최종후보 추천을 목표로 한다. 승계 절차 개시부터 최종후보 선정까지 최소 3개월 이상의 검증 기간을 확보해 과거 약 40일이었던 검증 기간보다 약 20일 늘렸다.

승계 과정의 투명성도 높인다. iM금융지주는 향후 롱리스트 인원수를 공개하고, 후보자 본인의 동의를 전제로 숏리스트 명단도 공개할 예정이다. 후보자의 개인정보와 권익을 보호하면서도 주주와 시장의 알 권리를 충족한다는 취지다.

조강래 회추위원장은 "이번 경영 승계 절차는 외부 전문기관의 컨설팅을 바탕으로 내·외부 후보자에게 공정한 경쟁 기회를 보장하고 외부 전문가를 평가에 참여시켜 객관성과 전문성을 높이는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.

이어 "성공적인 시중금융그룹 안착과 지속가능한 성장을 이끌 최적의 후보자를 추천할 수 있도록 충분한 검증 기간과 투명한 평가를 통해 회추위 본연의 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

한편 iM금융지주는 공식 절차에 앞서 지난달 20일 최고경영자 자격요건을 공시하고 내·외부 상시 후보군을 구성·관리해 왔다. 외부 전문기관 컨설팅을 통해 승계체계를 점검한 데 이어 이번 절차 개시를 계기로 후보자 검증을 단계적으로 진행할 예정이다.

peterbreak22@newspim.com