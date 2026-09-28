부산시, 열흘째 북항서 표류하는 상어 '부캉이' 외해 유도 나선다

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선박·워터펌프로 스스로 이동 유도

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산 북항친수공원 수로에 머물고 있는 상어 부캉이를 자연 해역으로 돌려보내기 위한 구조 작업이 시작된다

부산시는 28일 국립수산과학원과 부산항만공사, 부산시설공단, 해양경찰, 소방, 경찰, 동구 등 관계기관과 대책회의를 열고 부캉이 구조·방류 방안을 논의했다고 밝혔다.

29일 부산시청에서 열린 북항친수공원 상어 부캉이 해역 복귀를 위한 유관기관 대책회의[사진=부산시] 2026.09.28

국립수산과학원의 현장조사 결과, 현재 상어는 지속적으로 유영하고 정상적으로 호흡하는 등 전반적인 상태는 안정적인 것으로 확인됐다.

다만 수로의 폭과 수심, 외해와 연결되는 이동경로 등의 여건을 고려할 때 먹이활동과 자유로운 이동에는 제약이 있는 것으로 판단하고 있다. 수로 체류가 장기화될 경우 체력이 점차 저하될 가능성이 있어 자연 해역으로의 복귀를 유도하기로 했다.

29일 오전 10시부터는 선박과 워터펌프를 활용해 수로 안쪽에서 외해 방향으로 상어의 이동을 유도한다.

이 방식은 2004년 미국 매사추세츠 염습지에 고립된 백상아리를 외해로 유도한 구조사례를 참고한 것으로 상어를 직접 포획하거나 물리적으로 자극하는 대신 스스로 이동할 수 있도록 유도하는 데 중점을 두고 있다.

선박과 워터펌프 유도 방식이 효과를 거두지 못할 경우에는 별도 제작한 그물망을 활용한다. 상어가 수로 안쪽으로 이동하지 않도록 단계적으로 퇴로를 차단하고 외해 방향 통로만 열어 자연 해역으로의 복귀를 유도한다.

구조 과정에서 상어의 건강상태를 지속적으로 확인하고 과도한 스트레스를 받지 않도록 현장 상황에 따라 구조방식과 진행속도를 조정할 예정이다.

상어 구조·방류는 국립수산과학원을 중심으로 부산시, 부산항만공사, 부산시설공단, 해양경찰, 소방, 경찰, 동구 등 관계기관이 공동으로 추진한다.

국립수산과학원은 상어의 상태 확인과 구조방식에 대한 전문적인 판단을 맡고 관계기관은 선박·장비 및 인력 지원, 현장 출입통제와 방문객 안전관리, 구조 과정에서 발생할 수 있는 비상상황 대응 등을 분담한다.

한편 추석 연휴 기간 북항친수공원에는 부산시민과 귀성객은 물론 전국 각지에서 방문객이 몰려 약 57만 명이 공원을 찾았다.

이에 시는 부산시설공단, 경찰, 동구, 항만소방서, 해양경찰, 부산항만공사(BPA), 국립수산과학원 등 관계기관과 합동 비상근무체계를 운영하고 총 637명의 인력을 투입해 인파·교통관리, 수변지역 순찰, 시설물 안전점검 등 현장 안전관리를 실시했다.

전재수 시장은 "추석 연휴 기간 많은 분들이 북항친수공원을 찾아주시고 또 현장 안내와 안전관리에 적극 협조해 주신 데 감사드린다"라며 "앞으로도 상어의 건강상태와 이동상황을 면밀히 살피고 관계기관과 긴밀히 협력해 상어가 안전하게 자연 해역으로 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 전했다.

ndh4000@newspim.com