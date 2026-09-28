사회보험료 자동이체 납부하면 감액…건보공단, 신규 신청 이벤트 추진

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지역가입자 월 최대 430원 감액

사업장은 매월 최대 500원 감액

고객센터·건보공단 통해 '신청'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 매월 최대 500원의 보험료 감액 혜택과 함께 경품까지 받을 수 있는 4대 사회보험료 자동이체 신규 신청 행사가 마련됐다.

국민건강보험공단은 4대 사회보험료(건강보험·국민연금·고용보험·산재보험) 자동이체 이용 확대와 국민 납부 편의성 향상을 위해 자동이체 신규 신청자를 대상으로 경품 행사를 실시한다고 28일 밝혔다.

4대 사회보험료 자동이체 경품 홍보 [자료=국민건강보험공단]

4대 사회보험료를 자동이체로 납부할 경우 지역가입자(세대)는 매월 최대 430원을 감액받을 수 있다. 사업장은 매월 최대 500원을 감액받는다.

이번 경품 행사는 오는 29일부터 10월 30일까지 32일간 진행된다. 참여 대상은 행사 기간 중 4대 사회보험료 납부를 위해 자동이체(계좌·신용카드)를 신청한 세대·사업장이다.

자동이체는 고객센터(1577-1000), 또는 건보공단(유선·팩스·방문)을 통해 신청할 수 있다. 지역가입자(세대)의 경우 건보공단 누리집, 모바일 앱을 통해 신청하면 된다. 사업장의 경우 사회보험통합징수포털, 건강보험 전자문서교환 (EDI)을 통해 신청 가능하다.

자동이체 신규 신청 후 경품행사 참여를 희망하는 경우 건보공단 누리집 또는 사회보험통합징수포털에 게시된 '경품행사 안내' 배너를 이용하거나 홍보 포스터의 '큐알(QR)코드'를 통해 참여할 수 있다. 건보공단은 이번 경품행사 응모자 중 400명을 추첨해 접이식 캠핑 밀차(웨건·폴딩카트)를 경품으로 지급한다.

당첨 여부는 오는 11월 13일 건보공단 누리집 또는 사회보험통합징수포털에서 확인할 수 있다. 당첨자에 한해 개별 문자로 안내할 예정이다.

건보공단은 "자동이체를 이용하면 직접 납부할 필요가 없어 보험료 연체를 예방하고 납부의 편의성과 안정성을 동시에 확보할 수 있다"고 설명했다.

sdk1991@newspim.com