KB손해보험, '2026 자라섬재즈페스티벌' 공식 후원...22년째

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10월 9~11일 가평 자라섬서 개최…한불수교 140주년 프랑스 재즈 무대

휴게·포토존에 '반려견 사진관' 운영…초대권 이벤트도 진행

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 오는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 경기 가평군 자라섬 일대에서 열리는 '제23회 자라섬재즈페스티벌'을 공식 후원한다고 28일 밝혔다.

KB손해보험은 2005년 제2회 행사부터 올해까지 22년째 자라섬재즈페스티벌 후원을 이어오고 있다. 자연 속에서 음악을 즐기는 문화축제 후원을 통해 고객의 문화 향유 기회를 넓히고 지역사회 문화예술 활동을 지원한다는 취지다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB손해보험은 오는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 경기 가평군 자라섬 일대에서 열리는 '제23회 자라섬재즈페스티벌'을 공식 후원한다고 28일 밝혔다. [사진=KB손해보험] 2026.09.28 yunyun@newspim.com

올해 자라섬재즈페스티벌은 한불수교 140주년을 맞아 프랑스를 '포커스 국가'로 선정했다. 국내외 재즈 아티스트들의 공연과 함께 프랑스 음악가들의 무대가 펼쳐질 예정이다.

KB손해보험은 행사장에 휴게존과 포토존을 마련해 관객들이 공연을 관람하는 중간 휴식을 취하고 사진을 남길 수 있도록 할 계획이다.

반려견 동반이 가능한 축제 특성을 살린 '반려견 사진관'도 운영한다. 반려견과 함께 축제를 찾은 관객에게 사진 촬영 기회를 제공하고 'KB금쪽같은 펫보험'도 소개할 예정이다.

오는 30일까지 공식 인스타그램을 통한 초대권 이벤트도 진행한다. 계정을 팔로우하고 이벤트 게시물에 관람 희망일과 축제에 가고 싶은 이유를 댓글로 남기면 관람일별 5명씩 총 15명을 선정해 1인당 초대권 2매를 제공한다.

KB손해보험 관계자는 "좋은 음악을 듣고 잠시 쉬어가며 소중한 이들과 추억을 나누는 시간이 고객의 일상을 더욱 풍요롭게 만든다고 생각한다"며 "앞으로도 고객의 일상 가까이에서 함께하는 문화 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com