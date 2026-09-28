새마을금고재단, 아동·청소년 240명에 5년치 보험료 지원

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보험료 8000만원 전액 지원…입원·수술·통원 치료 보장

2017년부터 4006명에 누적 11억원 지원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = MG새마을금고 지역희망나눔재단이 의료 사각지대에 놓인 아동·청소년을 위해 공제보험료 지원에 나섰다.

새마을금고재단은 만 9세 이상 18세 이하 아동·청소년을 대상으로 'MG희망나눔공제' 보험료 지원사업을 추진했다고 28일 밝혔다.

새마을금고 지역희망나눔재단 로고. [사진=새마을금고]

이번 사업은 경제적 여건 등으로 의료서비스 이용에 어려움을 겪을 수 있는 아동·청소년이 질병이나 사고에 대비할 수 있도록 의료보장 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

새마을금고재단은 지난 6월 한국청소년수련시설협회의 추천을 받아 지원 대상자 240명을 선정했으며, 지난 17일 공제 가입을 완료했다.

'MG희망나눔공제'는 새마을금고중앙회의 공익형 공제상품으로 가입일부터 5년간 보장받을 수 있다. 입원과 수술, 통원 치료 등에 대해 약관에서 정한 기준에 따라 정액의 공제금을 지급한다.

새마을금고재단은 이번에 5년치 공제보험료 약 8000만원을 전액 지원했다. 2017년 사업을 시작한 이후 올해까지 누적 4006명에게 총 11억원의 보험료를 지원했다.

김인 새마을금고재단 이사장은 "의료 사각지대에 놓인 아동·청소년들이 필요한 치료를 받을 수 있도록 지원하는 것이 이번 사업의 취지"라며 "앞으로도 도움이 필요한 아이들을 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com